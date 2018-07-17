«السرّاج» يستقبل وفداً من نادي النصر الرياضي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين، وفدًا من نادي النصر الرياضي يضم رئيس مجلس إدارة النادي المكلف حاتم قطيش وعدداً من أعضاء اللجنة الإدارية.وأشاد رئيس وأعضاء الوفد في اللقاء، الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بجهود الرئيس في لم الشمل ودعم الرياضة.من جهته رحب الرئيس بأعضاء الوفد، وهنأهم بحصول النادي على بطولة الدوري الليبي في كرة القدم وكرة السلة لهذا العام، مشيداً بإنجازات هذا النادي العريق ودوره الرياضي والاجتماعي والثقافي.

وأكد حرص حكومة الوفاق على توفير كل الدعم المطلوب الذي يحتاجه النادي خلال مشاركاته العربية والأفريقية.

وأصدر الرئيس تعليماته الفورية لجهات الاختصاص بتوفير ما عرضه أعضاء الوفد من احتياجات عاجلة وحل ما تواجهه مرافق النادي الأساسية من مختنقات.