محمد بعيو: بقاء علي محمود على رأس الليبية للاستثمار جريمة كُبرى

عين ليبيا

علق الكاتب الليبي محمد عمر بعيو على بقاء علي محمود على رأس المؤسسة الليبية للاستثمار بعد العديد من التسريبات الصحفية التي تُشير إلى فساده والتي قامت «عين ليبيا» في وقت سابق بنقلها عن موقع «ديجتال ليبيا» حيث كتب على صفحته الرسمية في فيسبوك: “بقاء علي محمود على رأس المؤسسة الليبية للاستثمار جريمة كبرى سنحاسب عليها مرتكبها السراج، خسر البيع يا فائز”.