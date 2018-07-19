انباء متداولة عن سماع أصوات لأسلحة ثقيلة واشتباكات بالقرب من خزانات الوقود في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.
هل ترغب بالتعليق؟
التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.
أقلام وآراء
-
اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك - بقلم عبد الرحمن الشاطر
لم أفهم تعبير "فلان داير ودن من طين و ودن من عجين" الا هذه الأيام،...
-
وزير الثقافة بحكومة الثنى يطعن ويشكك فى أصول سكان بنغازي - بقلم سعيد رمضان
نستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام من شخص كان حتى تاريخ 16 أبريل الماضى...
-
كلمات موجعة للقوى الوطنية وانصار النظام الجماهيري ؟؟؟ - بقلم المنتصر خلاصة
انصار النظام الجماهيري وقواه المحركة هم الأوفر حظاً للفوز بأي...
-
كلمات موجعة للقوى الوطنية وأنصار النظام الجماهيري - بقلم المنتصر خلاصة
أنصار النظام الجماهيري وقواه المحركة هم الاوفر حظا للفوز بأي...
الأخبار في بريدك
أدخل بريدك الإلكتروني:
أسعار العملات
إستطلاع للرأي
الطقس بطرابلس
تفاعلات القراء
- سعيد رمضان: " ناقل الكفر ليس بكافر " لقد تألمت كثي...
- عبدالحق عبدالجبار: بعض التعليقات من مقالة ڤيتو امريكي يوقف ...
- عبدالحق عبدالجبار: اخي سعيد رمضان المحترم ... اريد ان ارجع ...
- عبدالحق عبدالجبار: لم أستطيع التعليق اخي المحترم سعيد رمضان...
- مفهوم !؟: على طريقك باللهي عليك يانجم شوف لنا الع...