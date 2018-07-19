انباء متداولة عن سماع أصوات لأسلحة ثقيلة واشتباكات بالقرب من خزانات الوقود في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

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