غوارديولا يسعى لضم لاعب اليوفي «بيانيتش» إلى صفوف مانشستر سيتي

عين ليبيا

كشفت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا اتصل هاتفياً بأحد نجوم يوفينتوس لإقناعه بالانضمام لفريقه.

حيث أكد المدرب الإسباني غوارديولا اتصاله الهاتفي بنجم الوسط البوسني ميرالم بيانيتش في محاولة للحصول على توقيعه هذا الصيف، قائلاً له أنه “سيكون لاعبا هاماً للغاية في السيتي” مع استعداد النادي للتقدم بعرض تصل قيمته الى 100 مليون يورو.

هذا ويعرض السيتي على بيانيتش راتباً سنوياً يصل إلى ثمانية مليون يورو لمحاولة انتدابه، ويذكر أن فريق برشلونة الإسباني يسعى أيضاً للظفر بخدمات اللاعب البوسني.