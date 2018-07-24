هايلي: لا نثق بروسيا ولا نثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عين ليبيا

كشفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن موقف بلادها تجاه روسيا والقيادة الروسية يتسم بعدم الثقة، مشددة على أن واشنطن لن تثق أبداً بموسكو تحت أي ظرف.

هذا وأضافت هايلي في حديث تلفزيوني: “نحن لا نثق أبداً بروسيا، ولا نثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلادنا لن تثق بروسيا أبدا”، متابعةً: “لن يصبحوا أبداً أصدقاء لنا، وهذه حقيقة وهذا هو الواقع”.

كما اعترفت هايلي بأن لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زعيمي كوريا الشمالية وروسيا كانت ضرورية، قائلةً: “هذا ما كان يجب أن يحدث، فلا يمكنك أن تفهم الجانب الآخر حتى النهاية إذا لم تقم بالتحدث إليه والتواصل معه”.