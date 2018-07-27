الفحوصات الطبية تكشف امتلاك الدون لجسد بعمر 20 عاماً رغم تجاوزه الـ 33 !!

عين ليبيا

أوضحت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي عن نتائج غريبة.

حيث كشفت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له رونالدو قبل توقيع عقد لمدة أربع سنوات مع السيدة العجوز أنه يملك جسد شاب بعمر 20 عاماً رغم أنه في الثالثة والثلاثين من عمره.

كما أسفرت الفحوصات الطبية التي أجراها النجم البرتغالي عن 3 نتائج مثيرة تمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

نسبة الدهون في جسد رونالدو هي 7 في المئة فقط، وهو ما يقل بنسبة 3 بالمئة عن النسبة الطبيعية لمن في مثل سنه، ولديه كتلة عضلية تصل إلى 50 بالمئة، أي أنها أعلى بحوالي 4 بالمئة مما هو مفترض.

وكذلك فقد سجل الدون سرعة وصلت إلى 33.98 كيلومتر في الساعة، ببطولة كأس العالم، وقد كانت الأفضل خلال النهائيات.