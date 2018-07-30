«الثني» يتفقد مركز الهوارى للجراحات التخصصية

عين ليبيا

التقى صباح اليوم الأحد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف و وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بمركز الهوارس للجراحات التخصصية بوكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب ومدير عام مركز الهوارى للجراحات التخصصية بنغازي الدكتور يونس البشاري ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمركز الهوارى للجراحات التخصصية بنغازي الأستاذ عبد المنعم الزواوي ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي الكبرى الأستاذ ناصر الكاديكي العامة بوزارة الصحة.

وحيث تم مناقشة أخر المستجدات و التطورات و متابعة سير العمل بمركز الهواري وأجريت إثناء الزيارة ندوة بخصوص عمليات زراعة القوقعة الناجحة بمركز الهواري عن طريق الدكتور حسين الخمري رئيس قسم القوقعة بمركز الهوارى والدكتور سالم اعمير والفريق الطبي المصاحب معهم.