كوب 31 في تركيا.. استضافة تاريخية للتحديات المناخية العالمية بحضور 196 دولة

أعلن وزير البيئة والعمران وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، عن فوز تركيا باستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) عام 2026، وذلك بعد مفاوضات مكثفة أجراها في البرازيل، ويُتوقع أن يحضر المؤتمر قادة 196 دولة، ليشكل منصة دولية لمناقشة استراتيجيات مواجهة تغير المناخ.

وقال كوروم: “نطلق بدءاً من اليوم أهم مسيرة لمواجهة تغير المناخ، ونتعهد بتنظيم مؤتمر عادل وشامل يربط بين الشمال والجنوب، ويركز على المناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. ونتطلع لاستضافتكم في تركيا، جسر الحضارات وقلب العالم.”

وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز هو نتيجة مئات اللقاءات والزيارات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل جهودها لمكافحة تغير المناخ من خلال رؤية 2053 لتحقيق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى مبادرة “صفر نفايات” التي ترعاها السيدة أمينة أردوغان.

واختتم كوروم تصريحه بالتأكيد على أن تركيا ستظل “منارة للأمل والثقة في مواجهة التحديات العالمية”، معرباً عن أمله في أن يكون هذا القرار “في صالح جميع الأطراف والمعركة العالمية ضد تغير المناخ.”

يعد مؤتمر COP31 أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال البيئة والمناخ، حيث يجمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات.

ويأتي اختيار تركيا لاستضافة المؤتمر في سياق جهودها لتعزيز موقعها كفاعل دولي في القضايا البيئية، وتنفيذ استراتيجيات وطنية مثل رؤية 2053 لتحقيق الحياد الكربوني، ومبادرة “صفر نفايات” لتعزيز الاستدامة.