Cubot تطلق هاتف مصفح.. تصميم قوي ومواصفات منافسة

أعلنت شركة Cubot عن إطلاق هاتفها الجديد KingKong Mini 4، الذي يُعتبر خيارًا مثاليًا لمحبي السفر والمغامرات في الهواء الطلق. يتمتع هذا الهاتف بهيكل قوي ومتين يضمن له تحمل الظروف الصعبة، مما يجعله من أفضل الخيارات لأولئك الذين يحتاجون إلى جهاز ذكي يمكنه التكيف مع البيئات القاسية.

المواصفات الرئيسية للهاتف:

هيكل متين وحماية قوية: يأتي KingKong Mini 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68/IP69 ، مما يتيح له العمل في بيئات رطبة أو مبللة دون التأثير على أداء الجهاز.

. الوزن: 192 غرام، وهو ما يجعله مدمجًا ويُسهل حمله في الجيوب أو الحقائب أثناء التنقل. الشاشة: نوع الشاشة: IPS LCD .

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام "أندرويد 15" ، ما يعني حصول المستخدمين على أحدث الميزات وأداء محسن.

الذاكرة الداخلية: خيارات 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC، مما يسمح بتخزين الملفات والبيانات بكميات كبيرة. الكاميرا: الكاميرا الرئيسية: 48 ميغابيكسل ، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مما يوفر تصويرًا عالي الجودة للمشاهد.
الكاميرا الأمامية: 16 ميغابيكسل، مناسبة لالتقاط صور سيلفي عالية الدقة. الاتصال والمزايا الإضافية: منفذين لشرائح الاتصال ، مما يسمح بتشغيل شريحتي اتصال في نفس الوقت.

أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo). البطارية والشحن: سعة البطارية: 4700 ميلي أمبير ، ما يضمن عمرًا طويلًا للاستخدام اليومي.
شاحن بقدرة 10 واط، مما يعني أن الهاتف يمكن شحنه بسرعة نسبية مقارنة بالهواتف الأخرى في فئته.

مميزات إضافية:

الهيكل المتين يوفر مقاومة عالية للماء والغبار والصدمات، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الظروف القاسية مثل المغامرات الخارجية، والتخييم، والسفر في الطبيعة.

