Cubot A40.. هاتف ذكي بمواصفات متقدمة وسعر ينافس الكبار!

أعلنت شركة Cubot عن إطلاق هاتفها الجديد A40 الذي يأتي بمواصفات قوية تهدف إلى منافسة أبرز هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة، وذلك عبر تصميم عصري وتقنيات متقدمة تناسب احتياجات المستخدمين في 2025.

التصميم والشاشة

يحمل الهاتف A40 هيكلاً أنيقاً مع أبعاد (172.3 x 78.1 x 8.8) ملم، مما يجعله سهل الحمل ويعطي شعوراً بالراحة عند الاستخدام، الشاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.88 بوصة ودقة 1640×720 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وهو ما يساهم في تجربة سلسة عند التصفح أو اللعب. كما يتمتع بكثافة بيكسلات تصل إلى 260 بيكسل/الإنش، ما يمنحه جودة عرض مناسبة لفئته السعرية.

الأداء والمواصفات

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، مدعوماً بمعالج Unisoc T606، وهو معالج مناسب للأداء اليومي والتطبيقات المتوسطة. إلى جانب معالج الرسوميات Mali-G57 MP1، مما يعزز من قدرة الجهاز في معالجة الرسوميات وتشغيل الألعاب ذات المتطلبات المتوسطة.

أحد أبرز نقاط القوة في Cubot A40 هو الذاكرة العشوائية التي تبلغ 12 غيغابايت، مما يضمن أداءً سريعاً وفعالاً أثناء التبديل بين التطبيقات. كما يتيح الهاتف خيارات تخزين داخلية تبدأ من 64 غيغابايت وتصل إلى 256 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة microSDXC.

الكاميرا

تم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل لالتقاط صور عالية الجودة، بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميغابيكسل وتخصص لالتقاط صور فائق العرض. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميغابيكسل، مما يضمن للمستخدم صور سيلفي ممتازة.

الميزات الإضافية

أضافت Cubot العديد من الميزات التي تعزز من تجربة المستخدم، مثل:

منفذي شرائح الاتصال (Dual SIM) لدعم الاتصال المزدوج.

(Dual SIM) لدعم الاتصال المزدوج. منفذ USB Type-C لنقل البيانات والشحن السريع.

لنقل البيانات والشحن السريع. دعم تقنية NFC للمدفوعات الإلكترونية.

للمدفوعات الإلكترونية. ماسح بصمات الأصابع لزيادة الأمان.

لزيادة الأمان. نظام تحديد المواقع العالمي GPS، بالإضافة إلى دعم GALILEO، GLONASS، و BDS لتوفير دقة عالية في تحديد المواقع.

البطارية والألوان

تم تجهيز الهاتف ببطارية 5100 ميلي أمبير، التي تعد كافية لتشغيل الهاتف طوال اليوم دون الحاجة لإعادة شحن متكررة، وهو ما يعزز من راحة المستخدمين. يتوفر Cubot A40 بألوان أساسية هي الأسود، البنفسجي، والرمادي.