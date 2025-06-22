Galaxy Watch تتحول إلى طبيب شخصي.. سامسونغ تعلن ميزات مذهلة مقابل اشتراك

خطوة لافتة تتجه بها سامسونغ نحو مستقبل الصحة الرقمية، حيث أعلنت الشركة الكورية العملاقة عن إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة لمستخدمي ساعاتها الذكية Galaxy Watch، تتضمن حزمة متطورة من الميزات الصحية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة.

“الوصول المميز” يبدأ في يوليو 2025

اعتباراً من يوليو 2025، ستبدأ سامسونغ في تفعيل مجموعة جديدة من وظائف الصحة واللياقة البدنية تحت اسم “الوصول المميز”، وهي خدمة اشتراك تمنح المستخدمين أدوات متقدمة لمراقبة صحتهم وتحسين أدائهم البدني والنفسي.

مدرب افتراضي وتحليل دم بلا وخز

تشمل الحزمة المدفوعة ميزات رائدة أبرزها:

مدرب ذكاء اصطناعي شخصي للعدّائين، يقدم برامج تدريبية ذكية تتكيف مع مستوى الأداء وتطور المستخدم.

تحليل غير جراحي للدم عبر الجلد، وهي تقنية مبتكرة تتيح قراءة المؤشرات الحيوية دون الحاجة إلى الوخز، ومتوفرة حصريًا على الطرازات الحديثة.

مراقبة موسعة لصحة القلب والأوعية الدموية، توفر بيانات دقيقة وتحليلات آنية للأنشطة الحيوية.

توصيات شخصية للنوم بناءً على تحليل نمط الراحة واليقظة وجودة التنفس.

لمن الميزات الجديدة؟

الميزات ستكون مدمجة مباشرة في نظام التشغيل الجديد لساعتي Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra، فيما يُطلب من مستخدمي الإصدارات السابقة مثل Watch 5 وWatch 6 الاشتراك الشهري للاستفادة منها.

مزايا صحية إضافية

ضمن التحديثات المرتقبة، أضافت سامسونغ أيضًا أدوات جديدة مثل:

مؤشر مضادات الأكسدة الذي يقيس مستوى الكاروتينات في الجلد دون الحاجة لسحب عينات دم.

ميزة “العبء الوعائي”، التي تقيّم صحة القلب والشرايين أثناء النوم، وهي إضافة ثورية ترفع من قدرة الساعة على تقديم تشخيصات مبكرة لحالات خطيرة محتملة.

كم سيكلف الاشتراك؟

رغم أن سامسونغ لم تُعلن رسمياً عن الأسعار، تشير التقديرات إلى أن الاشتراك الشهري قد يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات، ما يجعلها في منافسة مباشرة مع خدمات مشابهة تقدمها شركات مثل Fitbit وGarmin، ولكن مع تركيز سامسونغ على تقنيات تحليل طبي أعمق وأكثر دقة.

متى يبدأ التحديث؟

من المقرر أن يتم طرح الساعات الجديدة في الأسواق بنهاية يوليو 2025، في حين سيبدأ طرح تحديث One UI 8 Watch لساعات Galaxy الحالية اعتباراً من أغسطس 2025، ليتمكن المستخدمون من تجربة الميزات الجديدة بعد الاشتراك.