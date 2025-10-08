HMD وItel تكشفان أحدث هواتفه.. أداء فائق وسعر اقتصادي

في خضم المنافسة المتسارعة في سوق الهواتف الذكية، كشفت شركتا HMD وItel عن أحدث أجهزتهما التي تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين، من عشاق الأداء الفائق والصلابة إلى الباحثين عن مواصفات جيدة بسعر اقتصادي.

HMD Ivalo XE: هاتف قوي ينافس الكبار في الأداء والمتانة

بدأت HMD الترويج لهاتفها الجديد Ivalo XE، الذي يتمتع بمواصفات عالية تجعله منافسًا مباشرًا لأفضل الهواتف الرائدة في السوق، لاسيما من حيث قدرات التصوير ومتانة التصميم.

يتميّز الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (50+50) ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديوهات 4K، بالإضافة إلى عدسة ultrawide ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

من أبرز نقاط القوة في الجهاز مقاومته العالية للعوامل البيئية، حيث حصل على شهادات IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، ومعيار MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات، فضلًا عن استخدام هيكل معدني متين وزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويضم الهاتف شاشة IPS LCD بمقاس 6.32 بوصة، بدقة 2400×1080 بيكسل، وتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة/م، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة.

من حيث الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Dragonwing Q-6690، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، إضافةً إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، الحماية البيومترية، وشرائح الاتصال المزدوجة، وNFC، مما يجعله خيارًا قويًا لعشاق الهواتف المتينة والعالية الأداء.

Itel A95: هاتف اقتصادي بمواصفات متوازنة

من جهتها، أعلنت شركة Itel عن إطلاق هاتف A95 الذي يجمع بين السعر الاقتصادي والمواصفات العملية، مستهدفًا فئة المستخدمين الباحثين عن الأداء المقبول دون إنفاق كبير.

الهاتف مزود بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 1612×720 بيكسل، مع تردد 120 هرتز وزجاج حماية من نوع Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل A95 بنظام أندرويد 14 مع واجهة Itel OS 14، ويضم معالج Mediatek Dimensity 6300 وذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسعة.

الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل وتدعم تسجيل فيديوهات 4K، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل بدعم فيديو FHD.

ويضم الهاتف أيضًا بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط، إلى جانب دعم NFC، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد، ويُتوقع طرحه بأسعار تبدأ من 120 دولارًا.