Honor تكشف عن هاتف جديد.. مقاوم للماء والغبار مع قدرات تصوير استثنائية

أعلنت شركة Honor عن هاتفها الجديد Honor X9d، المجهز بكاميرات فائقة الأداء وقدرات تصوير متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين من عشاق التصوير والمحتوى الرقمي.

ويأتي الهاتف مزوداً بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (108+5) ميغابيكسل، تشمل عدسة Ultrawide، وتتيح تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لتجربة سيلفي ممتازة.

والهاتف مصمم وفق معيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، ويتميز بقدرة تحمل ممتازة للصدمات عند السقوط على سطح صلب من ارتفاع 2.5 متر. أبعاد الهاتف تبلغ 161.9 × 76.1 × 7.8 ملم، ويزن 193 غراماً، ما يجعله متيناً ومريحاً للاستخدام اليومي.

وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، ودقة عرض 1200 × 2640 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 6000 شمعة/م²، وكثافة 427 بكسل لكل إنش، محمية بزجاج Aluminosilicate شديد التحمل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم الهاتف منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، وماسح بصمات مدمج في الشاشة.

ويأتي Honor X9d مزوداً ببطارية ضخمة بسعة 8300 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 66 واط، لتوفير تجربة استخدام طويلة دون انقطاع.