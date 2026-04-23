«IMS» في قطاع النفط.. نقلة نحو الاستدامة والحوكمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اعتماد مشروع النظام المتكامل لإدارة الجودة (Integrated Management System – IMS)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والجودة والاستدامة في قطاع النفط والغاز.

وجاء اعتماد المشروع بعد استيفاء الملاحظات والمراجعات من قبل مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم عقد اجتماع لإدارة الجودة مع مندوبي الجودة في مختلف الإدارات، بهدف تنسيق آليات التنفيذ والبدء في تطبيق المشروع وفق خطة واضحة ومتكاملة.

ويُعد مشروع النظام المتكامل لإدارة الجودة من المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف توحيد مجموعة من الأنظمة العالمية المعتمدة داخل المؤسسة، بما يشمل أنظمة إدارة الجودة والطاقة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال والحوكمة والامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير ISO في قطاع النفط والغاز.

ويهدف المشروع إلى دعم استمرارية العمليات الحيوية داخل القطاع النفطي، وتعزيز أمن وسلامة الأصول، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسين موثوقية الإنتاج، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر والحد من التأثيرات البيئية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وحماية البيانات التشغيلية.

كما يسهم المشروع في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسة، وتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين، ودعم التوافق مع متطلبات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعزز قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت المؤسسة أن اعتماد هذا المشروع يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة العمليات، قائمة على الابتكار والتميز المؤسسي، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني وضامن لأمن الطاقة.

وسيتم تنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل تحليل الفجوات، وتصميم وتطوير الأنظمة، والتطبيق والتكامل التشغيلي، وبناء القدرات، وصولًا إلى الاعتماد الدولي، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للقياس على مختلف مستويات الأداء المؤسسي.