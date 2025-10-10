Lenovo تتحدى سامسونغ وآبل.. حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد Yoga Tab، الذي صُمم لمنافسة حواسب Galaxy وآيباد الحديثة من شركتي سامسونغ وآبل.

وحصل الجهاز على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 255.5 × 165.8 × 8.3 ملم ووزن 458 غراماً.

ويأتي مزوداً بقلم ذكي للتحكم والكتابة والرسم على الشاشة، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية.

وشاشة الجهاز من نوع IPS LCD بمقاس 11.1 بوصة، بدقة عرض 3200 × 2000 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، وكثافة حوالي 340 بيكسل لكل إنش، مع معدل سطوع 800 شمعة لكل متر مربع.

ودعمت الشاشة تقنية Dolby Vision لتوفير تجربة عرض مميزة للفيديوهات، مع حماية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الذي يوفر أداء ممتازاً في التعامل مع مختلف التطبيقات، ومعالج رسوميات Adreno 750.

كما زوّد بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

والكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 13 + 2 ميغابيكسل، تشمل عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، في حين جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويتوفر الجهاز بمنفذ USB Type-C 3.1 للشحن ونقل البيانات، و4 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وماسح لبصمات الأصابع.

كما تعمل البطارية بسعة 8860 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، لتوفير استخدام طويل دون انقطاع.