OnePlus 13s.. تصميم أنيق ومواصفات تقنية تنافس كبار الهواتف

أعلنت شركة OnePlus رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد OnePlus 13s، الذي يأتي مزودًا بأحدث المواصفات التقنية والتقنيات المتطورة ليخوض منافسة شرسة مع أقوى أجهزة أندرويد في السوق.

وبحسب الشركة، يتميز الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، مع أبعاد مريحة (150.8×71.7×8.2 ملم) ووزن يبلغ 185 غرامًا فقط، مما يجعله هاتفًا أنيقًا وسهل الاستخدام.

ووفق الشركة، شاشة OnePlus 13s هي من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.32 بوصة، ودقة عرض فائقة تصل إلى 2640×1216 بيكسل، مع تردد تحديث 120 هيرتز، مدعومة بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivi لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية مليئة بالألوان الزاهية والتفاصيل الحادة، كما أنها محمية بزجاج Crystal Shield Glass شديد التحمل.

وبحسب الشركة، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة OxygenOS 15، ويحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite الجديد، ومعالج رسوميات Adreno 830، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية بسعات 256 و512 غيغابايت، وكاميرا OnePlus 13s الأساسية مزدوجة العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل لتقديم صور سيلفي واضحة ومشرقة.

ووفق الشركة، يضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2، بالإضافة إلى شريحة NFC وتقنيات التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد عبر Infrared، فضلاً عن ماسح لبصمات الأصابع لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

وتزود الهاتف ببطارية قوية بسعة 5850 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، لتوفير ساعات طويلة من الاستخدام دون انقطاع.