OnePlus 15.. أسرع هاتف وأقوى كاميرات على الإطلاق!

أعلنت شركة OnePlus عن إطلاق هاتفها الجديد OnePlus 15، الذي يعد منافسًا قويًا في فئة هواتف أندرويد الرائدة، مع مزايا تصوير متقدمة وتقنيات حديثة تعزز تجربة المستخدم بشكل كامل.

ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50+50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وتتيح تصوير فيديوهات بدقة 8K، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات 4K، ما يجعل الهاتف أداة مثالية لعشاق التصوير الاحترافي وصانعي المحتوى.

والهاتف مزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، وتردد 165 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة/م² ودقة عرض 1440 × 3168 بيكسل، كما يدعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتقديم تجربة مشاهدة سينمائية غامرة. الهيكل مقاوم للصدمات والخدوش، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، مع خيارات ذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت إلى 1 تيرابايت.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح بصمة الأصابع مدمج في الشاشة، كما يضم تقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز التفاعل مع الأجهزة الذكية.

ويحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7300 ميلي أمبير، تدعم الشحن الفائق السريع بقدرة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 5 واط.