Oppo تكشف عن هاتف متطور.. غوغل تزيح الستار عن ساعتها المتطورة

استعدت شركة Oppo لإطلاق هاتفها الجديد Find X9 Pro، الذي يبدو أنه سيعيد رسم معايير كاميرات الهواتف الذكية ويرتقي بها إلى مستوى يتحدى هواتف الفئة “S” من سامسونغ.

ويأتي الهاتف مزودًا بتكوين رباعي للكاميرا الأساسية بدقة 200+50+50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسات ultrawide وtelephoto وعدسة خاصة للتقريب البصري، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ما يجعله منافسًا قويًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو الاحترافي.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة، ودقة عرض 1264×2780 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مدعومة بتقنية Dolby Vision لتعزيز تجربة العرض السينمائي على الهاتف.

ويعمل Find X9 Pro بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، مع خيارات 12/16 غيغابايت للذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويحمل الهاتف مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، تشمل Bluetooth 6.0، منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2، تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، شريحة NFC، ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنيات طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، والبطارية بسعة 7550 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، لتوفير تجربة استخدام طويلة دون انقطاع.

🕒 غوغل تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 4

كشفت شركة غوغل رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Google Pixel Watch 4، والتي جاءت بمواصفات تقنية وتصميم عصري يجعلها من بين أبرز الساعات الذكية لعام 2025.

✅ المواصفات العامة:

الاسم: Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 الأبعاد: 45 × 45 × 12.3 ملم

45 × 45 × 12.3 ملم الوزن: 31 غرام

31 غرام المواد: هيكل من الألمنيوم والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش

هيكل من الألمنيوم والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش المعيار المقاوم: IP68 (مقاومة للماء والغبار)

🖥️ الشاشة:

النوع: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED الحجم: 1.4 بوصة

1.4 بوصة الدقة: 456 × 456 بيكسل

456 × 456 بيكسل الكثافة: 461 بيكسل/إنش تقريبًا

461 بيكسل/إنش تقريبًا السطوع: يصل إلى 3000 شمعة/متر

يصل إلى 3000 شمعة/متر الحماية: زجاج Corning Gorilla Glass 5

⚙️ المعالج ونظام التشغيل:

نظام التشغيل: Android Wear OS 6

Android Wear OS 6 المعالج: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 معالج الرسوميات: Adreno A702

Adreno A702 الرام: 2 غيغابايت

2 غيغابايت التخزين الداخلي: 32 غيغابايت

🔊 الاتصال والصوت:

بلوتوث: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 تقنية eSIM: متوفرة (للاتصال بالشبكات الخلوية بدون هاتف)

متوفرة (للاتصال بالشبكات الخلوية بدون هاتف) NFC: مدعومة (للدفع الإلكتروني)

مدعومة (للدفع الإلكتروني) مكبرات صوت: مدمجة

مدمجة ميكروفونات: مدمجة (للمكالمات والمساعد الصوتي)

مدمجة (للمكالمات والمساعد الصوتي) ميزة النجدة عبر الأقمار الصناعية: متوفرة لحالات الطوارئ

❤️ الميزات الصحية والرياضية:

مستشعرات: قياس نبض القلب قياس نسبة الأوكسجين في الدم (SpO2) مقياس حرارة الجسم

تطبيقات اللياقة البدنية: لمراقبة النشاط والحركة اليومية

🔋 البطارية:

السعة: 455 ميلي أمبير

455 ميلي أمبير (من المتوقع أن تدعم شحنًا سريعًا، لكن لم يُذكر ذلك صراحة في المصدر)