«Poco F8 Ultra».. الهاتف الجديد الأقوى من شاومي

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الجديد Poco F8 Ultra، الذي يضم مجموعة من التقنيات والمواصفات المتطورة، لتضعه ضمن أفضل الهواتف الذكية المعلن عنها هذا العام، ويستهدف عشاق الأداء العالي والتصميم المتميز.
يأتي الهاتف بهيكل متين يجمع بين الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 163.3 × 77.8 × 7.9 ملم ووزن 218 غرامًا، مع حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، ما يعزز متانته في الاستخدام اليومي.
شاشة مذهلة وتجربة عرض فائقة
- نوع الشاشة: AMOLED
- المقاس: 6.9 بوصة
- الدقة: 2608 × 1200 بكسل
- معدل التحديث: 120 هرتز
- الكثافة: 416 بكسل لكل إنش
- السطوع: يصل إلى 3000 nits
- دعم Dolby Vision لتجربة عرض فيديو وصور عالية الجودة
أداء فائق
- نظام التشغيل: Android 16 مع واجهة HyperOS 3
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر
- معالج الرسوميات: Adreno 840
- ذاكرة الوصول العشوائي: 12/16 غيغابايت
- التخزين الداخلي: 256/512 غيغابايت
كاميرات متطورة
- كاميرا خلفية ثلاثية العدسة: 50+50+50 ميغابيكسل
- تشمل عدسات: periscope telephoto وultrawide
- كاميرا أمامية: 32 ميغابيكسل مع دعم تصوير 4K
ميزات إضافية وتقنيات متقدمة
- دعم شريحتي اتصال
- منفذ USB Type-C 3.2
- شريحة NFC وتقنية Infrared للتحكم عن بعد
- ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة
- تقنية Bluetooth 6.0
- بطارية بسعة 6500 ملي أمبير مع شحن سريع 100 واط، وشحن لاسلكي 50 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي 22.5 واط
هذا وحققت سلسلة Poco منذ إطلاقها نجاحًا كبيرًا بفضل مزيجها من الأداء العالي والسعر المنافس، ويستمر الهاتف الجديد في تعزيز مكانة Xiaomi بين أفضل العلامات في سوق الهواتف الذكية.
