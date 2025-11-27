«Poco F8 Ultra».. الهاتف الجديد الأقوى من شاومي

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الجديد Poco F8 Ultra، الذي يضم مجموعة من التقنيات والمواصفات المتطورة، لتضعه ضمن أفضل الهواتف الذكية المعلن عنها هذا العام، ويستهدف عشاق الأداء العالي والتصميم المتميز.

يأتي الهاتف بهيكل متين يجمع بين الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 163.3 × 77.8 × 7.9 ملم ووزن 218 غرامًا، مع حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، ما يعزز متانته في الاستخدام اليومي.

شاشة مذهلة وتجربة عرض فائقة

نوع الشاشة: AMOLED

المقاس: 6.9 بوصة

الدقة: 2608 × 1200 بكسل

معدل التحديث: 120 هرتز

الكثافة: 416 بكسل لكل إنش

السطوع: يصل إلى 3000 nits

دعم Dolby Vision لتجربة عرض فيديو وصور عالية الجودة

أداء فائق

نظام التشغيل: Android 16 مع واجهة HyperOS 3

مع واجهة المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر

بتقنية معالج الرسوميات: Adreno 840

ذاكرة الوصول العشوائي: 12/16 غيغابايت

التخزين الداخلي: 256/512 غيغابايت

كاميرات متطورة

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة: 50+50+50 ميغابيكسل

تشمل عدسات: periscope telephoto وultrawide

كاميرا أمامية: 32 ميغابيكسل مع دعم تصوير 4K

ميزات إضافية وتقنيات متقدمة

دعم شريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 3.2

شريحة NFC وتقنية Infrared للتحكم عن بعد

وتقنية للتحكم عن بعد ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة

تقنية Bluetooth 6.0

بطارية بسعة 6500 ملي أمبير مع شحن سريع 100 واط، وشحن لاسلكي 50 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي 22.5 واط

هذا وحققت سلسلة Poco منذ إطلاقها نجاحًا كبيرًا بفضل مزيجها من الأداء العالي والسعر المنافس، ويستمر الهاتف الجديد في تعزيز مكانة Xiaomi بين أفضل العلامات في سوق الهواتف الذكية.