محاولة سرقة للأسلاك في القضامة وفنيي العامة للكهرباء يعيدون التيار للمنطقة

عين ليبيا

تعرض خط الضوة من محطة القضامة لمحاولة سرقة الأسلاك بمنطقة القضامة من قبل مجهولين.

وصرح مدير دائرة توزيع الأصابعة المهندس «جلال التواتي» أن عدداً من المخربين ضعاف النفوس قاموا بمحاولة قطعِ الأسلاكِ النحاسيةِ التي تغذي خط الضوة في منطقة القضامة بهدف السرقة إلا أنها باتت بالفشل وربما تعرض أحد السارقين لإصابة أثناء القيام بأعمال السرقة فلاذوا بالفرار وتركوا بعض المعدات المستعملة في عملية السرقة.



كما كشف أنه وبعد تلقّي فني الكهرباء المناوب بالمحطة بلاغاً من قِبل أهالي المدينة يُفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن منازلَهم ، سارع فنيي الكهرباء بتتبع الخط المغذي لتلك الأحياء ليكتشف تعرض خط 11 لمحاولة سرقة الأسلاك.

حيث قامت فرق الصيانة على الفور بدائرة توزيع الأصابعة بإعادة الخط المسروق ليعود التيار الكهرباء لكامل المنطقة.