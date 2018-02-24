دبلوماسي قطري يعترف بزيارة إسرائيل 20 مرة منذ عام 2014 حتى الآن

عين ليبيا

أعلن الدبلوماسي القطري «محمد العمادي»، أنه زار إسرائيل نحو 20 مرة، منذ العام 2014.

وصرح العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة حسب قناة سكاي نيوز العربية أن تلك الزيارات اتسمت بالسرية، لكنها لم تعد كذلك الآن.

كما اعترف الدبلوماسي القطري، أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكداً أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.

هذا وطرد عشرات الفلسطينيين في غزة الدبلوماسي القطري العمادي، ورموه بالأحذية ونزعوا علم بلاده، خلال زيارة له لإحدى مستشفيات القطاع، الاثنين الماضي.