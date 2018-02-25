شحات.. ضبط أشخاص يتاجرون بالأسلحة والملابس العسكرية بسوق الجمعة

عين ليبيا

تمكن أفراد مركز شرطة شحات بالتعاون مع جهاز الهجرة الغير شرعية شحات من ضبط ملابس عسكرية تباع في سوق الجمعة الشعبي بالبلدية.

أفراد الأمن شنوا حملة على مايعرف بسوق الجمعة الشعبي بعد ورود بلاغ ببيع ملابس عسكرية وأسلحة من أحد المواطنين.

وتم ضبط بعض الباعة داخل السوق وبحوزتهم الملابس العسكرية والشرطية تباع دون ترخيص.

ويأتي ذلك ضمن خطة قد تم أعدادها مسبقا، كما إن الخطة ستستبدل بخطة أخرى في حالة صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات العقيد دكتور محمد فرج، متضمنةً ضبط الخمور والأسلحة البيضاء لمنع حدوث أي إشكاليات أو جرائم في حدود المركز.

يشار إلى إن مدير أمن شحات إعلن الاستنفار الأمني ونشر دوريات على مداخل ومخارج البلدية في 12 فبراير الحالي.