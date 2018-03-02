سباح يبلغ قرناً من العمر.. يكسر رقماً قياسياً

عين ليبيا

نجح السباح الأسترالي جورج كورونيس، في تسجيل رقم قياسي عالمي في سباق 50 مترا للسباحة الحرة في فئته العمرية، خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث المقبلة.

وسجل كورونيس رقمه القياسي قبل شهر من احتفاله ببلوغه مئة عام، وذلك في أبريل المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

​يعتبر كورونيس هو الوحيد في مجموعته للمرحلة العمرية ما بين 100 و104 أعوام، وسجل 56.12 ثانية في شوط واحد في مركز جولد كوست للألعاب المائية.

​ويستضيف مركز جولد منافسات السباحة في دورة ألعاب الكومنولث المقبلة، التي ستقام ما بين 4 و15 أبريل المقبل.

​أقيم السباق قبل انطلاق التصفيات العادية خصيصا لإتاحة الفرصة لكورونيس لمحاولة كسر الرقم القياسي المسجل بموسوعة “غينيس” في هذه المرحلة العمرية باسم البريطاني جون هاريسون في 2014 وهو دقيقة واحدة و31.19 ثانية.