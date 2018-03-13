وزير الداخلية المفوض يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

عين ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بمقر الوزراة الداخلية بالعاصمة طرابلس بحسب ماورد بصفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك.

وزير الداخلية شدَّد خلال اللقاء على ضرورة توثيق التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

كما تحدث المبعوث الأممي غسان سلامة عن ضرورة تسريع وتيرة التعاون بين البعثة والوزارة فيما يتعلق ببرنامج الدعم للنهوض بالمؤسسات الأمنية داخل وزارة الداخلية.