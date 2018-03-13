«السويحلي» يلتقي وفدًا من قادة وضباط عملية “البنيان المرصوص”

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الثلاثاء وفدًا من قادة وضباط وأمراء محاور عملية البنيان المرصوص وفي مقدمتهم آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي بحضور رئيس وعدد من أعضاء لجنة دعم الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب ورئيس لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة.

رئيس المجلس الأعلى للدولة أثنى على الإنجاز المحقق للبنيان المرصوص بتحرير سرت من الإرهاب والقضاء على أكبر معقل لما يعرف بتنظيم الدولة خارج العراق وسوريا في ظل إمكانيات محدودة وزمن قياسي.

كما أكد السويحلي أن معركة سرت هي أحد معارك الحرب على الإرهاب وليست آخرها، مُطالبًا باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعالجة جميع الملفات والمشاكل العالقة التي تواجه قوة البنيان المرصوص وجرحاها في الخارج والداخل.

وأشار آمر وضباط غرفة عمليات البنيان المرصوص إلى أن خطر التنظيمات الإرهابية لازال قائمًا في بعض مناطق ليبيا، مُطالبين بتوفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على هذه التهديدات بشكل نهائي كما انتقد قادة عملية البنيان المرصوص تجاهل السلطة التنفيذية لتضحياتهم، وعدم والوفاء بواجباتها تجاه قوات البنيان.

هذا وجدد قادة البنيان المرصوص دعمهم الكامل لقيام دولة المؤسسات والقانون بعيدًا عن محاولات العسكرة أو الإبتزاز التي تقوم بها بعض الأطراف.