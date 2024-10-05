آخر التطورات.. إسرائيل تقصف طرابلس لأوّل مرّة

تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، “حيث قصفت لأول مرة طرابلس شمالي لبنان، بطائرة مسيرة استهدفت مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين”.

وقالت قناة “الجديد” اللبنانية إن “مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس”.

من جانبه، ذكر موقع “لبنان 24″، أن “القصف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من أسرة واحدة”، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه لشمال لبنان”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن “الجيش الإسرائيلي قصف مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب”.

في سياق متصل، نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القيادي في كتائب القسام، “سعيد عطا الله علي”، و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، “بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن هذه الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت، 12 غارة جوية سمع دويها في أرجاء العاصمة اللبنانية”.

وذكرت وسائل إعلامية، أن “مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان توقف عن العمل وإخلاء طواقمه الطبية بسبب ارتفاع المخاطر وعدم القدرة على توفير قنوات لإمداده بالأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأعلنت إدارة مركز “السانت تريز الطبي “STMC، في الحدث المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت، أن “الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مركز STMC بغارات عنيفة ألحقت أضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي”، وأكدت إدارة المركز أن “الأضرار أدت إلى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف أجزائه”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن “لبنان يواجه أزمة صحية، حيث هناك: 1974 قتيلا، و9384 جريحا، 346209 نازحين.

وأضافت المنظمة أن “القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتل 73 من العاملين في مجال الصحة وأصيب 67 آخرون”.

في السياق، أصدر “حزب الله” فجر اليوم السبت، بيانات، أشار فيها إلى أنه “لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 4-10-2024، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى”.

ولفت “حزب الله” إلى أن “جنود العدو الإسرائيلي أعادوا محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 فجر السبت، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة”.

وأضاف “أنه استهدف فجر السبت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في كفريوفال وكفرجلعادي وخلة عبير في يارون بصليات صاروخية”.