آسيا تعزز قدراتها العسكرية.. الهند تكشف عن سفينة متطورة والصين تعرض دبابة خارقة

أعلنت البحرية الهندية عن استلام سفينة أبحاث جديدة متطورة من فئة “ساندهاياك”، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في المسح البحري والبحث العلمي والمهمات الدفاعية.

وأفاد موقع Naval Today بأن شركة بناء السفن الهندية GRSE سلّمت البحرية السفينة، في إطار مشروع يشمل أربع سفن من نفس الفئة.

ويعود المشروع إلى أبريل 2016، عندما أطلقت البحرية الهندية طلبات عروض إلى ست شركات بناء سفن محلية، بينها أربع شركات حكومية وشركتان خاصتان، للحصول على أربع سفن أبحاث بحرية، وفي سبتمبر 2017 فازت شركة GRSE بالمناقصة، وتم توقيع العقد الرسمي في أكتوبر 2018 بقيمة 34 مليار روبية (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).

وتم إنزال أول سفينة من الفئة، “ساندهاياك”، إلى المياه في ديسمبر 2021، وتسليمها للبحرية بعد عامين. تلتها السفينة الثانية “نيرديشاك” التي دخلت الخدمة في ديسمبر 2024، أما السفينة الثالثة، “إكشاك”، فقد بدأت عمليات تصنيعها في أغسطس 2021، وأنزلت إلى المياه في نوفمبر 2022، ومن المتوقع دخولها الخدمة رسمياً في سبتمبر 2025. أما السفينة الرابعة والأخيرة، “سانشودهاك”، فقد أُنزلت إلى المياه في يونيو 2023، ومن المقرر تسليمها في أوائل عام 2026.

وتتميز سفن فئة “ساندهاياك” بطول 110 أمتار وإزاحة تبلغ 3400 طن، ما يجعلها الأكبر ضمن أسطول الأبحاث البحرية الهندي. وتؤكد شركة GRSE أن هذه السفن قادرة على إجراء مسح هيدروغرافي شامل للمناطق الساحلية والمياه العميقة، ورسم المسارات الملاحية، فضلاً عن مسح الحدود البحرية وجمع البيانات الجغرافية والبحرية لأغراض علمية ودفاعية، كما يمكن للسفن العمل كمستشفيات عائمة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

وتزود كل سفينة بمحركي ديزل، ومراوح ثابتة، وأجهزة دفع أمامية وخلفية، مع قدرة على الإبحار لمسافة تصل إلى 6500 ميل في كل مهمة، ما يمنحها مرونة كبيرة في أداء المهام الطويلة والبعيدة عن الشواطئ.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية الهند لتعزيز قدرتها البحرية في البحث العلمي والدفاع والمهمات الإنسانية، فيما تتزامن مع تسلمها فرقاطات وسفن حربية حديثة من دول أخرى لتوسيع أسطولها البحري المتقدم.

الصين تكشف عن دبابة الجيل الرابع ZTZ-201 في بروفة عرض عسكري ببكين

تستعد الصين لكشف أحدث تطوراتها في صناعة الدفاع خلال بروفة العرض العسكري في بكين، المقرر في 3 سبتمبر، والذي يُقام إحياءً للذكرى الـ80 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. يُتوقع أن يكون الحدث مناسبة لعرض أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية الصينية، أبرزها دبابة الجيل الرابع ZTZ-201.

وظهرت الدبابة لأول مرة خلال مناورات عسكرية مطلع 2023، إلا أن الصور المسربة كانت محدودة وأظهرت فقط الهيكل السفلي والعجلات والبرج المغطى بقماش، ما أخفى التصميم الكامل للدبابة غير المأهولة.

وZTZ-201 تتميز بكبسولة قتالية محصنة داخل هيكل الدبابة، تضم طاقمًا مكونًا من 3 أفراد: السائق، القائد، والمدفعي، بينما البرج مزود بأنظمة آلية غير مأهولة، ما يقلل من المخاطر على الطاقم ويحد من البصمة الرادارية للدبابة.

وهذا التصميم يضع ZTZ-201 في مصاف الدبابات المتطورة عالميًا، مثل الدبابة الروسية T-14 (أرماتا) والدبابة الكورية الجنوبية KF-51 (بانتير)، مع توقع أن تؤكد بروفة العرض العسكري على قدراتها المتقدمة، خصوصًا أنظمة التحكم بالنيران، والدفاع النشط، والتخفي، مما يعكس تقدم الصين في تقنيات الدبابات الحديثة.