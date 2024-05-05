آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، يشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين من غزة.

وبحسب وكالة رويترز، “في تجمع حاشد في تل أبيب، أمس،بالتزامن مع اجتماع مسؤولين من حماس مع وسطاء مصريين وقطريين بالقاهرة، قال أقارب وأنصار أكثر من 130 رهينة ما زالوا في غزة، إنه يجب فعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى إسرائيل”.

وقالت ناتالي إلدور: “أنا هنا اليوم لدعم الاتفاق الآن، علينا إعادتهم، علينا إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات، ويجب أن نعيدهم، ولينا تغيير هذه الحكومة، يجب أن ينتهي هذا”.