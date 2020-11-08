أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة في 2024 قد ينضم إليهم ترامب

سواء بقي دونالد ترامب رئيسا لأميركا، أو سلم مفاتيح البيت الأبيض للمرشح الديمقراطي جو بايدن، فإن ثمة حقيقة جلية أن مرشحا جمهوريا جديدا سينافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وبحسب مجلة “نيويورك بوست”، فإن هناك 5 مرشحين محتملين للمنافسة في الانتخابات القادمة، ولعل أبرزهم قد يكون ترامب نفسه في حال تأكدت خسارته لانتخابات العام الحالي بشكل رسمي.

وهذه لن تكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، فالرئيس الأميركي الثاني والعشرون غروفر كليفلاند فاز بالمنصب فترتين غير متتاليتين من العام 1885 إلى العام 1889 ثم مرة أخرى من العام 1893 إلى العام 1897.

وفي هذا الصدد قال، شون سبايسر ، السكرتير الصحفي السابق لترامب إن الأخير سيكون المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، مشيرا إلى أن لديه “قاعد صلبة” بين الناخبين.

وفي حال لم يقرر ترامب ترشيح نفسه، فإن الفرصة ستكون متاحة أمام ولديه دونالد جونيور، أو إيفكانا ترامب، إذ أن الاثنين قد دخلا معترك السباق الرئاسي.

ومن بين المرشحين المحتملين، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هالي، البالغة من العمر حاليا 48 عاما، وتتمع بشخصية قوية، خاصة وأنها كانت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ساوث كارولينا في العام 2011.

وسبق أن اختارها المرشح الجمهوري ميت رومني لتكون نائبة له في انتخابات الرئاسة الأميركية، ولكنها رفضت ذلك العرض معللة ذلك بانشغالها بمنصب حاكمة جنوب كارولاينا.

وكانت هالي قد قدمت استقالتها لترامب من منصبها كمندوبة للولايات المتحدة في العام 2018 تحت ذريعة أنها بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة.

وما يعزز حظوط هالي في الترشح للانتخابات القادمة، بحسب “نيويوك بوست”، أنها ستحظى بدعم المليارد الجمهوري والمتبرع الضخم رونالد لاودر ، الذي كرمها العام الماضي بجائزة في المؤتمر اليهودي العالمي ، حيث يشغل منصب الرئيس.

وقال لها في حفل التكريم: “لن تكوني قادرًة على مزيد على الراحة لأننا نتوقع منك أشياء أعظم، واصفا إياها بأنها قد تكون” “أكثر امرأة شجاعة في أميركا “.

وكذلك سيكون حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، على قائمة المرشحين الجمهوريين، فهو في المصطلح السياسي ما يزال شابا إذ يبلغ من العمر 42 عاما، ويقول بعض أنصاره أن تمكن بالنجاة بولايته فلوريدا من عواقب جائحة كورونا مقارنة بما حدث بولاية نيويورك التي يقل عدد سكانها عن ولاية فلوريدا، فالأخيرة شهدت عدد وفيات أقل وم يتأثر اقتصادها كثيرا بإجراءات الإغلاق.

أما السيناتور في مجلس الشيوخ، تيد كروز، فسوف يكون “الأوفر حظا” بفوز الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، خاصة أنه جاء في المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية بعد دونالد ترامب.

ومن المرشحين، المذيع البارز في قناة فوكس الإخبارية، تاكر كارلسون، وذلك لما يتمتع به من شعبية في أوساط أنصار الحزب الجمهوري حسب مانقلت قناة “الحرة”.