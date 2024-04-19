أبرز ردود الفعل على الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران

بعد أيام من شن إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، قالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة.

وفيما يلي ردود الفعل على الرد العسكري الإسرائيلي، وتتنوع بين تصريحات رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي:

وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير كتب على منصة إكس منشورا من كلمة واحدة هي “ضعيف!”.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “من الضروري للغاية أن تظل المنطقة مستقرة وأن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وحول الموقف الفرنسي من الرد الاسرائيلي، قال نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “كل ما يمكنني قوله إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس”.

واعتبر بن سول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان أن “الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران تمثل انتهاكا آخر للحظر المفروض على استخدام القوة العسكرية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد حق الإنسان في الحياة”.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشيأن اليابان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتندد بشدة بأي أعمال تؤدي إلى تصعيد الوض، مضيفا أن اليابان ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن “الصين تعارض أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران”.