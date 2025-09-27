أبطال ليبيا في «الكاراتيه» يحققون ميداليات في «بطولة شمال إفريقيا»

في إطار إنجازات رياضية مميزة للمنتخب الوطني للكاراتيه، حقق البطل همام القزلة القلادة البرونزية في منافسات الكاتا فردي تحت الـ21 سنة ضمن بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه التي تقام في جمهورية مصر، وبهذا الإنجاز، يكون القزلة قد أضاف فخرًا جديدًا للرياضة الليبية.

وفي نفس السياق، أضاف البطل سعيد الغزاوي ميدالية برونزية أخرى للمنتخب الوطني في منافسات الكاتا فردي، محققًا إنجازًا جديدًا في البطولة نفسها.

من جهة أخرى، البطلة ولاء الشرع التي قدمت مستوى فنيًا متميزًا في منافسات الكاتا فردي، توجت هي الأخرى بالقلادة البرونزية، لتثبت قدرتها في المنافسات الإقليمية.

أما البطل هاني لطفي فقد منح ليبيا أول قلادة في البطولة، وذلك بتتويجه بالقلادة الفضية في منافسات الكاتا فردي بعد تقديمه مستوى فني استثنائي، ليجسد التفوق الليبي في البطولة بمشاركة دول كبرى مثل مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.

وتوجت البطلة الليبية سما الفريطيس بالقلادة الفضية في منافسات الكاتا فردي تحت الـ21 سنة ضمن بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه التي تُقام في جمهورية مصر، وقد تمكنت الفريطيس من تقديم مستوى فني متميز خلال البطولة، مما جعلها تحرز هذا الإنجاز الكبير، ليضاف إلى سجل الرياضة الليبية.

وهذه الانتصارات تأتي في إطار دعم وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية للرياضيين الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وحرصها على تمثيل ليبيا في مختلف المحافل الدولية.