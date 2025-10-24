أبطال ليبيا يشاركون بتصفيات مبادرة «تحدي القراءة» في الإمارات

شاركت ليبيا في التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

ومثلت ليبيا في هذه التصفيات التلميذة نهى طه عبدالسلام، بطلة تحدي القراءة العربي، والطالب مؤيد الحق علي الزين ممثلًا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافق الفريق الليبي المنسق الوطني للمبادرة في ليبيا الدكتور علي قنون، ورئيس فريق ذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة حنان صاكال، إلى جانب نخبة من المشرفين والطلبة العشرة الأوائل من المناطق التعليمية على مستوى ليبيا، والثلاثة الأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقبل الأبطال لدى وصولهم إلى مطار معيتيقة الدولي الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ وسام الطاهر، ومدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ جمال العز.

وعبرا عن فخرهما بالمشاركة الليبية المشرفة وما عكسته من صورة مضيئة لطلاب ليبيا في المحافل العربية.