«أبوزريبة» يُحمّل «الحداد» و«العايب» مسؤولية أي عمل عسكري على منطقة الجفارة

حمّل وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة، رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العايب مسؤولية أي عمل عسكري أو شبه عسكري على منطقة الجفارة.

وأوضح أبوزريبة في بيان أنّه توافرت لديهم معلومات أمنية مؤكدة بتشكل الحداد والعايب غرفة عمليات بقاعدة معيتيقة الجوية وإشرافهم المباشر على الطيران المسير واستخدامه لأغراض عسكرية.

وتابع أبوزريبة أنّ هذا العمل العسكري خرق واضح لوقف إطلاق النار والاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ويهدف إلى إثارة الفتنة.

ودعا أبوزيبة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن التحقيق في استخدام الأسلحة الممنوعة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.