أبوسليم.. إصابة مدني وأضرار مادية بقصف صواريخ حفتر

صواريخ حفتر استهدف فجر اليوم الاثنين، شارع الشيباني بمنطقة أبوسليم مخلفةً أضراراً مادية في ثلاثة منازل وعشر سيارات.

وأفادت قناة “ليبيا الأحرار” بإصابة شخص جراء سقوط صواريخ عشوائية أطلقتها عناصر حفتر على منطقة أبوسليم صباح اليوم الاثنين.

وجاء أمس عن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الأمين الهاشمي تأكيده، أن الحصيلة النهائية لقصف عناصر حفتر منطقة الكريمية جنوب طرابلس، هي مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، أحدهما غادر المستشفى.

وقُتِل في الـ28 من يناير الماضي أربعة أطفال جراء قصف مليشيات حفتر على منطقة الهضبة، اثنان منهما ماتوا مباشرة، والآخران نقلوا إلى العناية، أحدهما توفي بعد ساعة والآخر في اليوم التالي.

كما قُتِل مواطن مغربي بشرفة الملاح وأصيب ثلاثة في 25 يناير الماضي جراء قذائف عشوائية، وقبلها في اليوم نفسه سقطت على منطقة القاسي بالهضبة قذيفة خلفت ثلاثة مواطنين جرحى.

من جانبه حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من تكرار الخروقات، وحمَّل المجتمع الدولي المسؤولية عن قصف عناصر حفتر مطار معيتيقة وسوق الجمعة وعرادة، إضافة إلى هجومهم على منطقة أبوقرين والوشكة والقداحية غرب سرت.