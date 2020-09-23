أبوظبي.. السُلطات أبوظبي تُلغي الحصول على رخصةشراء المشروبات الكحولية

ألغت السلطات الإماراتية أبوظبي شرط الحصول على رخصة لشراء واستهلاك المشروبات الكحولية، وفقا لتعميم رسمي صدر في وقت تتخذ دبي المجاورة بدورها خطوات لتخفيف القيود في هذا المجال.

وتأتي التغييرات بينما تسعى الإمارات إلى إعادة بناء قطاعها السياحي بعد الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعميم الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي هذا الشهر أنّه “تمّ إلغاء رخصة المشروبات الكحولية الخاصة بالأفراد حيث سيتم السماح للمقيمين والسياح في الإمارة بشراء وحيازة المشروبات الكحولية من متاجر البيع المرخصة”.

كما قال التعميم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء انه يمكن “تناولها داخل المنشآت السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها”.

وعلى الراغب بتناول الكحول أن يكون قد بلغ من العمر 21 عاما، وأن يكون الشراء “للاستهلاك الشخصي فقط وليس لإعادة البيع للغير أو التخزين”، وأن يتم استهلاك المشروبات الكحولية “في المساكن الخاصة أو داخل الأماكن المرخصة”.

ولم يحدّد التعميم شروطا على المسلمين التقيد بها، بعدما كان لا يُسمح لهم في الماضي الحصول على رخصة لشراء المشروبات الكحولية.

وعلى الرغم من أن متاجر بين المشروبات الكحولية في أبوظبي لا تطلب عادة رخصة لبيع الكحول، إلا أن القانون كان يحتم ذلك. وفي دبي، تطلب المتاجر من المقيمين أو السياح إظهار رخصة قبل بيع الكحول،

لكن الحانات والمطاعم لا تطلب إبراز الوثيقة. وفي وقت سابق من هذا العام، خفّفت دبي كذلك من القيود على الشراء، إلا أن المسلمين لا يزالون غير قادرين على التقدم للحصول على تصريح لشراء المشروبات الكحولية في الإمارة. ويُسمح ببيع الكحول في 6 من الإمارات 7 في الدولة حيث انه يبقى محظورا في الشارقة حسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.