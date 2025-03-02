«أتلتيكو مدريد» يفجّر مفاجأة في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة الفدم.

ويدين “الروخي بلانكوس” بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بالعاصمة مدريد.

واعتلى فريق أتلتيكو مدريد صدارة الدوري “لا ليغا” برصيد 56 نقطة، متجاوز بفارق نقطتين المتصدر برشلونة قبل مباراته أمام ضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد.

بينما تراجع فريق ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بعد هزيمته أمام مضيفه ريال بيتيس (1-2) في وقت سابق من مساء يوم السبت.

بينما توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو بعد هذه الهزيمة عند 48 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم الترتيب.

Qué bueno es Julian Álvarez.



Fichaje generacional del Atlético pic.twitter.com/t6wi6XSkfe — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 1, 2025