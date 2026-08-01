الأرصاد الجوية: الأجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق ليبيا، السبت، أجواءً صيفيةً معتدلة، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى استمرار هذه الأجواء خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و32 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الدواخل بين 33 و36 درجة مئوية.

وأضاف أن مناطق الجنوب تبقى ضمن معدلاتها الصيفية المعتادة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37 و42 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب خلال ساعات مساء السبت على بعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، مع احتمال تشكل خلايا رعدية تتخللها أحيانًا زخات خفيفة من المطر.

وتوقع المركز تسجيل ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع على مناطق الشمال الغربي.

وفي نشرة الصيد البحري، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من نشاط الرياح واضطراب حالة البحر على بعض المناطق الساحلية الشرقية.

وأوضح المركز أن رياحًا من نوع “شرش” ستنشط إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبا وساحل البريقة، بسرعة تتراوح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى نحو 3 أمتار.

وبالنسبة للساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت، توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا، فيما تكون الرياح شرشًا إلى متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.

وأشار إلى أن ارتفاع الموج على الساحل الغربي يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، وأن حالة البحر تكون خفيفة الموج، مع حرارة سطح مياه تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية، ومدى رؤية جيد.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس الأنوف إلى أمساعد، فتوقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية، مع رياح بحرية إلى شرش، تصل سرعتها إلى 25 و30 عقدة على ساحل البريقة والمنطقة الممتدة من شحات إلى خليج بومبا.

وأضاف أن ارتفاع الموج في المنطقة الشرقية يتراوح بين متر و3 أمتار، وتكون حالة البحر خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، بينما تصبح مضطربة على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبا.

وأكد المركز أن درجات حرارة سطح البحر على الساحل الشرقي تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تكون الرؤية جيدة، وتصبح متوسطة إلى رديئة في المنطقة الممتدة من شحات إلى خليج بومبا.