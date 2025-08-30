أحداث دامية وكوارث طبيعية تهز فرنسا وإندونيسيا ومصر وباكستان

شهد العالم سلسلة من الأحداث المأساوية والدراماتيكية في عدة دول، منها حادث دهس متعمد في شمال فرنسا أسفر عن مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين، واحتجاجات دامية في إندونيسيا تخللتها اشتباكات وأعمال عنف خلفت ثلاثة قتلى، وفي مصر، وقع حادث قطار مأساوي بمحافظة مطروح أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة العشرات، بالإضافة إلى مشاجرة عنيفة في حفل زفاف ببني سويف تحولت إلى كارثة أدت إلى إصابة 15 شخصًا واعتقالات، أما في الولايات المتحدة، فشهدت لوس أنجلوس حادثة مقتل رجل على يد الشرطة بعد تهديده بساطور، فيما حقق مواطن أمريكي فوزًا نادرًا بمليون دولار عبر اليانصيب، من جهة أخرى، تعيش باكستان كارثة فيضانات ضخمة في إقليم البنجاب، دفعت السلطات لإجلاء نصف مليون شخص من منازلهم وسط استمرار الأمطار الغزيرة.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بدهس متعمد في مدينة إفرو الفرنسية

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء حادث دهس متعمد في مدينة إفرو شمال فرنسا اليوم السبت.

وأفادت النيابة العامة بأن الحادث وقع بعد مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في حانة للمشروبات في الساعات الأولى من الصباح، حيث قرر المسؤولون عن الحانة إخراج نحو مائة شخص من المكان.

وأوضح النائب العام ريمي كوتين أن أحد الأفراد المشاركين في المشاجرة عاد بسيارته بعد الحادث وصدم الحشد بشكل متعمد وبسرعة عالية.

ونتيجة الحادث، توفي رجل في موقع الحادث وتم نقل خمسة آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما تم احتجاز ثلاثة أفراد، اثنان منهم داخل السيارة، وقد تم فتح تحقيق شامل في الحادث بتهم القتل العمد ومحاولة القتل.

والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الحادث كان نتيجة المشاجرة وليس له علاقة بأي دوافع “إرهابية أو عنصرية”.

إندونيسيا: مقتل 3 أشخاص في احتجاجات ضد امتيازات البرلمانيين

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إندونيسيا خلال احتجاجات واسعة النطاق اندلعت بسبب الغضب الشعبي من الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء البرلمان، مثل بدل السكن الشهري الذي يصل إلى 50 مليون روبية (حوالي 3000 دولار)، وهو أكثر من عشرة أضعاف متوسط الأجر في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات مطلع هذا الأسبوع، لكنها تصاعدت بشكل حاد بعد مقتل سائق دراجة نارية أجرة دهسًا بسيارة شرطة مدرعة في جاكرتا مساء الخميس، ما أثار اتهامات باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وانتشر الحادث المصور على نطاق واسع، مما زاد من تأجيج الاحتجاجات.

وفي مدينة ماكاسار، اقتحم المتظاهرون مبنى المجلس المحلي وأضرموا فيه النيران، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وحارس أمن ومساعد أحد المشرعين.

واندلعت حرائق واشتباكات في عدة مدن أخرى، بما في ذلك جاكرتا وسورابايا وباندونغ، حيث هاجم المتظاهرون مراكز الشرطة وأماكن النقل العام.

مصر: سقوط ضحايا في حادث قطار جديد بمحافظة مطروح

لقي 3 مصريين مصرعهم وأصيب 54 آخرون في حادث قطار وقع اليوم السبت بمحافظة مطروح. الحادث تمثل في انقلاب عربتين من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، بعد خروج 7 عربات عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إرسال فرق فنية ومعدات إلى مكان الحادث، بهدف رفع آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أقرب وقت ممكن، في الوقت ذاته، وجه وزير النقل، كامل الوزير، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث ومعاقبة المسؤولين.

وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 3 أشخاص في الحادث، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، في حين تم نقل 33 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 آخرين إلى مستشفى رأس الحكمة، كما أكدت الوزارة أن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مع ضمان توفير جميع احتياجات الدم ومشتقاته.

في إطار الاستجابة السريعة، وجه وزير الصحة نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف على تقديم الإسعافات والمساعدة الطبية للمصابين، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة للموقع.

وتواصل وزارة الصحة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الوضع وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي، مع إصدار التقارير أولاً بأول حول مستجدات الحادث.

مصر.. حفل زفاف يتحول إلى كارثة وينتهي بإصابات واعتقالات

شهد حفل زفاف في مدينة بني سويف المصرية حادثة عنف مفاجئة حولت المناسبة السعيدة إلى ساحة معركة، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بين أقارب العروسين وأفراد الأمن المكلفين بتأمين القاعة.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وتوقف الحفل وسط حالة من الفوضى والذعر. البداية كانت عندما حاول مجموعة من الأطفال الدخول إلى منطقة مخصصة للتصوير، مما دفع أفراد الأمن إلى منعهم، تطور الأمر بسرعة من مشادة كلامية إلى شجار بالأيدي، ثم اشتعل الموقف بعد تدخل ذوي الأطفال، ليصل إلى حد استخدام العصي وطفايات الحريق وتحطيم بعض محتويات القاعة.

مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أظهر مشاهد صادمة للفوضى داخل القاعة، حيث شوهد الحضور يتدافعون وسط صراخ النساء والأطفال، في حين استخدم بعض الأشخاص طفايات الحريق كأدوات للاشتباك.

أدارت القاعة الحادثة بأنها نتجت عن “تصرفات فردية” لا تعكس سياستها، في حين اتهمت أسرة العروسين أفراد الأمن ومدير التصوير بالتعدي على المعازيم وسرقة ممتلكاتهم.

بعد تلقي البلاغ من شرطة النجدة، توجهت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج من الإصابات.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين، وبدأت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث، مع جمع شهادات الشهود وتحليل مقاطع الفيديو لتحديد المسؤوليات.

أمريكي يفوز بمليون دولار بشراء بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ

حقق رجل أمريكي من مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند مفاجأة كبيرة بفوزه بمليون دولار في يانصيب “باور بول”، بعد أن اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.

وحسبما ذكر الرجل لموظفي اليانصيب، فقد كان في حيرة من أمره بشأن ما إذا كان قد اشترى تذكرة بالفعل أم لا، مما دفعه لشراء تذكرة إضافية باستخدام خيار “Double Play” الخاص باليانصيب. وبالفعل، فاز بجائزة قدرها 500 ألف دولار على كل تذكرة.

وعند عودته إلى منزله، اكتشف المفاجأة السارة: كان يملك تذكرة إضافية فائزة بنفس قيمة الجائزة، ليجمع بذلك مليون دولار. وأعرب الرجل عن تفاؤله بما قد يحمله له الحظ في المستقبل.

الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً كان يلوح بساطور في لوس أنجلوس بعد مطاردة مثيرة

أظهر مقطع فيديو مروع اللحظات التي سبقت مقتل رجل كان يلوح بساطور في مدينة لوس أنجلوس، بعد أن تدخلت الشرطة في مواجهة معه بالقرب من المجمع الرياضي “Crypto.comArena”.

في صباح يوم 13 يوليو، تلقت الشرطة بلاغات تفيد بوجود رجل يدعى غوربريت سينغ (35 عامًا) في تقاطع شارع فيغيروا وشارع أوليمبيك، حيث كان يلوح بساطور مهددًا المارة، وعندما وصل الضباط إلى موقع الحادث، أصدروا عدة أوامر للرجل بإلقاء سلاحه، لكنه رفض الاستجابة.

ووفقًا للشرطة، عاد سينغ إلى سيارته وأخذ زجاجة ماء ورماها باتجاه الضباط قبل أن يقود سيارته بشكل متهور. وعقب الاصطدام بسيارة أخرى، توقف بالقرب من تقاطع فيغيروا وشارع 12، واندفع نحو الضباط وهو يحمل الساطور. حينها أطلق الضباط النار عليه.

نُقل سينغ إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص، لكنه توفي هناك لاحقًا. عثرت الشرطة على الساطور الذي كان طوله نحو 60 سم في مكان الحادث، وقامت مصادرته كدليل، ولم تُسجل أي إصابات أخرى في الحادث.

ويجري التحقيق حاليًا في الحادث تحت إشراف السلطات المعنية، وقد تم الكشف عن هوية الضابطين المتورطين في الحادث وهما مايكل أوروزكو ونيستور إسبينوزا بوجوركيز من منطقة وسط لوس أنجلوس.

إجلاء نصف مليون باكستاني في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة

شهد إقليم البنجاب في باكستان أمطارًا غزيرة، مما أدى إلى فيضانات اجتاحت العديد من المناطق، وأسفرت عن مقتل 30 شخصًا، وفقًا لما ذكرته السلطات المحلية، وأجبرت هذه الأمطار الغزيرة السلطات على إجلاء نحو نصف مليون شخص من المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار.

وتعيش أكثر من 1.5 مليون شخص في المناطق التي غمرتها المياه أو التي قد تغمرها في الأيام المقبلة، وحذر المسؤولون من استمرار تدفق المياه في الأنهار نتيجة للأمطار المستمرة، وهو ما يزيد من خطر حدوث المزيد من الفيضانات.

تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء أكثر من 480 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 400 ألف رأس من الماشية، عبر استخدام الزوارق لإنقاذ المتضررين من المناطق المنكوبة، كما تم فتح أكثر من 500 مركز إيواء في مختلف المناطق، حيث تم نقل العديد من النازحين إلى مدارس مغلقة.

وتشهد مدينة لاهور، عاصمة البنجاب، أمطارًا غزيرة، وقد غمرت المياه بعض الأحياء الراقية بسبب افتقار المنطقة إلى شبكة تصريف فعالة للمياه. السلطات المحلية تعمل على إدارة الكارثة باستخدام أكثر من 800 زورق إنقاذ و1300 مسعف.

وتعد هذه الفيضانات جزءًا من سلسلة من الكوارث الطبيعية التي ضربت باكستان في الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد في أغسطس الماضي وقوع مئات الضحايا نتيجة للانزلاقات الأرضية والفيضانات في منطقة خيبر باختونخوا.

من المتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء والإغاثة في الأيام القادمة مع استمرار الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.