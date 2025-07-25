أحداث ساخنة في سداسي التتويج.. اعتراضات الأهلي بنغازي واحتساب المباراة لصالح الأهلي طرابلس

شهدت مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ضمن منافسات سداسي التتويج في إيطاليا أحداثًا مثيرة للجدل انتهت بفوضى وأنهتها صافرة الحكم الإيطالي، يقضي باحتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي طرابلس (2-0)، بعد انسحاب فريق أهلي بنغازي من أرضية الملعب على خلفية احتجاجات واسعة بخصوص وجود تقنية الفيديو ورفض تنفيذ قرارات التحكيم بما يخص الطرد.

الفار يعمل، والوقائع موثّقة

أكد علي الفايدي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) كان مفعلًا ويعمل بشكل طبيعي أثناء اللقاء، مشيرًا إلى أن طاقم حكام الفار كان متواجدًا في الغرفة المخصصة قبل أن يغادرها بسبب التوتر الحاصل في أرضية الملعب.

وفي السياق ذاته، أوضح حكم اللقاء الإيطالي في تقريره الرسمي أن جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل جرى التعامل معها بالتواصل المباشر مع غرفة الفار، مؤكدًا أن التقنية كانت تعمل ولم يتم تعطيلها مطلقًا.

قرارات صارمة؛ ورد فعل غير منضبط

وخلال مجريات اللقاء، قام حكم المباراة بطرد اثنين من أفراد الطاقم الفني لأهلي بنغازي بعد ارتكابهما مخالفات تتعلق بالسلوك غير الرياضي، إلا أن الطاقم الفني للفريق البنغازي رفض الامتثال للقرار ورفض مغادرة الملعب، ما دفع طاقم التحكيم إلى إنهاء المباراة قبل وقتها الرسمي بعد ان أعطى مهلة زمنية محددة لمغادرتهم.

كما أفاد مراقب المباراة في تقريره بتسجيل اعتراضات متكررة من دكة بدلاء أهلي بنغازي، ورفض الجهاز الفني احترام قرارات الحكم، خصوصًا فيما يتعلق بالطرد المباشر بحق المدرب وأحد الإداريين.

لجنة المسابقات تفصل في النتيجة

استنادًا إلى التقارير الرسمية المقدّمة من حكم اللقاء ومراقب المباراة، وتحقيقًا لمبدأ الانضباط، لجنة المسابقات باتحاد الكرة الليبي ستلجأ إلى:

• احتساب النتيجة 2-0 لصالح فريق الأهلي طرابلس.

• تسجيل انسحاب رسمي لفريق أهلي بنغازي من المباراة.

• فرض غرامات مالية وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنظيمية للبطولة.

وهذا بعد ما أطلق حكم المباراة صافرته معلناً انتصار الأهلي طرابلس.

تداعيات ومطالبات بالمساءلة

الحادثة أثارت ردود فعل واسعة على الساحة الرياضية الليبية، بين مطالبات بتطبيق القانون دون تهاون، ودعوات للحفاظ على صورة كرة القدم الليبية في المحافل الدولية، لا سيما وأن البطولة تُقام في أوروبا وتُتابعها وسائل إعلامية مختلفة.

تبقى الواقعة مرشحة لمزيد من التصعيد، لكن المؤكد أن التقارير الرسمية والتحقيقات الأولية وضعت الأهلي بنغازي في موقف قانوني حرج، بينما خرج الأهلي طرابلس بالنقاط الثلاث في مباراة لن تُنسى بسهولة في سجل سداسي التتويج.