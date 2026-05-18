أحداث صادمة حول العالم.. إعدامات في مصر ومجزرة بالمكسيك

تشهد عدة دول حول العالم تطورات أمنية وقضائية دامية تعكس تصاعد تحديات الجريمة والعنف، من أحكام الإعدام في قضايا المخدرات بمصر، إلى مجزرة عائلية مروعة في المكسيك، مرورًا بحادث دهس دموي في إيطاليا، وصولًا إلى تحطم مقاتلتين أمريكيتين خلال عرض جوي في أيداهو.

الإعدام شنقًا بحق 4 متهمين في قضية اتجار مخدرات وتشكيل عصابي في مصر

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالإعدام شنقًا بحق 4 متهمين، بعد إدانتهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة وتكوين تشكيل عصابي لإدارة نشاط إجرامي منظم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين كوّنوا شبكة إجرامية يقودها سمسار سيارات، تخصصت في ترويج مخدري الكوكايين والهيروين، مع توزيع أدوار بين عناصر التشكيل شملت جلب المواد المخدرة وترويجها، فيما تولت متهمة هاربة تزويدهم بالمخدرات.

وأظهرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اثنين من المتهمين داخل سيارة وبحوزتهما لفافات من مخدر الكوكايين، حيث أقرا بحيازتها بقصد الاتجار، فيما أكدت التحريات تورط باقي أفراد التشكيل في النشاط الإجرامي ذاته.

كما أسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الهيروين والكوكايين والترامادول، إلى جانب مبالغ مالية، وسلاح ناري من نوع بندقية خرطوش وذخائر دون ترخيص.

وثبت وفق تقارير المعمل الكيماوي احتواء المضبوطات على مواد مخدرة، فيما أظهرت التحاليل تعاطي عدد من المتهمين لمخدر الحشيش، وأكد تقرير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح المضبوط للاستخدام.

وكشفت فحوص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وجود محادثات تتضمن اتفاقات بيع وشراء مواد مخدرة، إضافة إلى صور لعقاقير وأسلحة وتحويلات مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

واعترف المتهم الرئيسي بتكوين التشكيل العصابي وإدارته، فيما أقر باقي المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، وهو ما عزز أدلة الاتهام أمام المحكمة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس 4 منهم، وإخلاء سبيل متهم، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط متهمة هاربة، وفتح تحقيقات في شبهة غسل أموال مرتبطة بالقضية.

مقتل 10 أشخاص بينهم قاصر في هجوم مسلح داخل مزرعة بولاية بويبلا المكسيكية

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل عشرة أشخاص، بينهم قاصر، في هجوم مسلح وقع ببلدية تيهويتزينغو في ولاية بويبلا.

وقالت وزارة الأمن العام بالولاية إن الضحايا، الذين شملوا ستة رجال وثلاث نساء وفتاة صغيرة، لقوا مصرعهم إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة استهدفت موقعًا سكنيًا في المنطقة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الهجوم وقع فجر الأحد داخل مزرعة في بلدة تيزكالابا بمنطقة ميكستيكا بوبلانا، حيث اقتحم مسلحون المكان وأطلقوا النار بشكل مباشر على من بداخله.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن جميع الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، في حادثة وُصفت بأنها من أكثر الهجمات دموية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الأمن العام أن التحقيقات ما زالت جارية، بالتنسيق بين شرطة الولاية والشرطة البلدية ووزارة الدفاع المحلية والحرس الوطني ومكتب المدعي العام، بهدف تحديد هوية الجناة وتعقبهم.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة في بعض مناطق المكسيك، حيث تشهد عدة ولايات حوادث إطلاق نار متكررة تستهدف مدنيين.

حادث دهس في مدينة مودينا الإيطالية يسفر عن إصابات خطيرة ومارة يوقفون الجاني قبل اعتقاله

أصيب 8 أشخاص، بينهم 4 في حالة خطيرة، إثر اقتحام سيارة يقودها رجل حشدًا من المارة في مدينة مودينا شمالي إيطاليا، وفق ما أعلن رئيس البلدية ماسيمو ميزيتي.

وأوضح ميزيتي خلال إحاطة صحفية أن الحادث وقع ظهر السبت في المركز التاريخي للمدينة، عندما صعد السائق إلى الرصيف بسرعة عالية واصطدم بمجموعة من المشاة بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة، بينهم سائحة ألمانية ومواطن بولندي.

وبحسب روايات الشهود، فإن السائق حاول الفرار بعد الحادث، قبل أن يترجل من السيارة وهو يحمل سكينًا، في وقت لاحقه مجموعة من المارة وتمكنوا من السيطرة عليه قبل وصول الشرطة التي قامت باعتقاله واستجوابه.

وأفادت وكالة “أنسا” الإيطالية نقلًا عن المدعي العام لوكا ماسيني أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود “نية واضحة لتعريض السلامة العامة للخطر”، وليس فقط استهداف أفراد بعينهم.

وذكرت التقارير أن المشتبه به تلقى علاجًا نفسيًا في وقت سابق، ويحمل شهادة في الاقتصاد، ولا يملك سجلًا جنائيًا سابقًا.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة السيارة وهي تقتحم الرصيف وتصدم عددًا من الأشخاص، ما أدى إلى إصابات خطيرة، بينها حالات بتر أطراف وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، حيث خضع مصابان لعمليات بتر في الساقين.

من جانبها، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الحادث بأنه “خطير للغاية”، معربة عن تضامنها مع المصابين وعائلاتهم، ومشيدة بدور المارة الذين تدخلوا لإيقاف المشتبه به قبل وصول الشرطة.

وتواصل السلطات الإيطالية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد دوافعه وظروف وقوعه.

تحطم مقاتلتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية خلال عرض جوي في أيداهو ونجاة الطيارين بالقفز بالمظلات

تحطمت طائرتان عسكريتان مقاتلتان تابعتان لـ القوات الجوية الأمريكية خلال عرض جوي بعنوان “غانفايتر سكايز” داخل قاعدة قاعدة ماونتن هوم الجوية في ولاية أيداهو الأمريكية، في حادث جوي خطير أثار حالة من الاستنفار وفتح تحقيقات عاجلة.

ووفق مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن إحدى الطائرتين اقتربت بشكل غير متوقع من الأخرى من الأعلى، ما أدى إلى اصطدام مباشر بين الهيكلين قبل أن يتمكن الطياران من تفعيل مقاعد القذف والقفز بالمظلات.

وأظهرت اللقطات المتداولة لحظات اشتعال وانفجار الطائرتين بعد الاصطدام، فيما شوهدت عدة مظلات تهبط في السماء، في مؤشر على نجاة الطيارين دون تأكيد رسمي لحالتهم الصحية حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، من بينها محطة ABC News، أن الحادث وقع خلال اليوم الثاني من العرض الجوي المعروف باسم “جراولر”، فيما أفادت إذاعة محلية بأن موقع التحطم يبعد عدة كيلومترات عن القاعدة العسكرية.

وبحسب روايات غير رسمية، فإن الطائرتين قد تكونان من طراز “EA-18G Growler” أو “F/A-18 Super Hornet” التابعتين لشركة بوينغ، بينما لم تصدر السلطات الأمريكية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن نوع الطائرات أو أسباب الحادث.

وأعلنت القاعدة العسكرية عبر منصاتها أنها أغلقت المنطقة بشكل مؤقت لضمان السلامة وبدء التحقيق في ملابسات الحادث، في وقت تتواصل فيه عمليات التقييم الفني والأمني.

ويأتي هذا الحادث في ظل العروض الجوية العسكرية التي تُنظم بشكل دوري في الولايات المتحدة، والتي تستعرض قدرات القوات الجوية، لكنها تبقى عرضة لمخاطر فنية وتشغيلية في حالات المناورات القريبة.