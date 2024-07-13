أحداث ضخمة وفعاليات باذخة.. تفاصيل «أغلى حفل زفاف» على الإطلاق

يشهد العالم على مدار الأشهر الماضية، سلسلة من الفعاليات الباذخة التي تعدت تكلفتها ملايين الدولارات، وحضرها بعض أكبر نجوم العالم في مختلف المجالات، وذلك للاحتفال بزفاف نجل أغنى رجل في آسيا.

ومن المتوقع أن يجتمع بعض أكبر الأسماء في العالم، من بينهم مارك زوكربيرغ وبيل غيتس وبوريس جونسون وبريانكا شوبرا وكيم كارداشيان، وبضعة آلاف آخرين، الجمعة، في مركز مؤتمرات في مومباي مساحته 25 فدانًا يملكه موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، حيث يقام حفل زفاف ابنه أنانت، الذي سيكلف مئات ملايين الدولارات.

الحفلة – أو سلسلة الحفلات – التي يستضيفها رئيس شركة «ريلاينس إندستريز» لابنه أنانت وخطيبته راديكا ميرشانت (كلاهما يبلغان من العمر 29 عامًا)، فخمة للغاية، لدرجة أنها استمرت لمدة أسبوع ونصف.

لكن الأحداث التي سبقت الزفاف بدأت في مارس، بحفل مرصع بنجوم بوليوود، تمت دعوة 1200 ضيف فيه، من بينهم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس.