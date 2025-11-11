أحداث مأساوية وأزمات حول العالم

تشهد الساحة العالمية موجة من الأحداث المأساوية والأزمات المتنوعة، بدءًا من حوادث مرورية دامية في مصر أودت بحياة عدة أشخاص بينهم سائحون، وصولًا إلى تحطم طائرات عسكرية ومدنية في تركيا وفلوريدا، وسط جهود إنقاذ عاجلة، كما تصدرت قضايا قانونية وقرارات صحية العناوين، مثل سحب حليب أطفال في الولايات المتحدة والتحقيق في وفاة المقاتل البرازيلي “بيبي” وسقوط مشجعين في نهائيات التنس بإيطاليا.

مصر.. مصرع شخصين وإصابة 39 بينهم أجانب في حادث تصادم شمالي البحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 39 آخرون، بينهم 34 سائحًا أجنبيًا، في حادث تصادم وقع صباح الثلاثاء شمالي محافظة البحر الأحمر في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث على طريق رأس غارب – الغردقة، إثر اصطدام أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات السياحية بسيارة نقل ثقيل (تريلا) أثناء قدوم الأتوبيس من مدينة الغردقة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن سائق الأتوبيس وشخصًا آخر لقيا مصرعهما، بينما أُصيب 39 شخصًا بجروح متفرقة، بينهم 27 روسيًا، واثنان من ليتوانيا، و7 من فنلندا، و3 مصريين.

ودفعت السلطات بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما باشرت قوات المرور أعمالها لرفع آثار التصادم وتسيير حركة المركبات على الطريق.

الحكم بحبس الإعلامي توفيق عكاشة شهراً لامتناعه عن سداد نفقة طفله

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكماً يقضي بحبس الإعلامي المصري توفيق عكاشة لمدة 30 يوماً، لامتناعه عن سداد 225 ألف جنيه مصري تمثل نفقة متجمدة لصالح طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المقامة من طليقته.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة تأكدت من قدرة عكاشة المالية على السداد، بعد مراجعة المستندات التي أظهرت امتلاكه عقارات ومزارع خيول وسيارات فاخرة، إلى جانب ممتلكات في كمبوندات الإعلاميين، ما يتناقض مع ادعائه السابق بعدم القدرة على الإنفاق.

ورفضت المحكمة الدعوى التي قدمها الإعلامي سابقاً لتخفيض النفقة، مؤكدة أن النفقة حق شرعي وقانوني للطفل، ولا يجوز التهرب من الضرائب سدادها تحت أي مبرر.

وبعد امتناع عكاشة عن تنفيذ الحكم السابق بإلزامه بسداد المبلغ، قررت المحكمة تطبيق المادة 11 من قانون الأسرة، التي تنص على الحبس كعقوبة إجبارية لمن يمتنع عن سداد النفقة رغم قدرته على الدفع، لتصدر الحكم بحبسه لمدة شهر واحد.

يُذكر أن عكاشة كان قد واجه حكماً مماثلاً العام الماضي لامتناعه عن سداد مبلغ 45 ألف جنيه كنفقة متجمدة، قبل أن يُوقف تنفيذ الحكم بعد سداد المبلغ بواسطة وكيله القانوني، لكن تكرار امتناعه عن الدفع هذه المرة أدى إلى تنفيذ العقوبة مباشرة.

مصر.. معلمة مخمورة تقتل شخصين وتصيب 9 على كورنيش المعادي

أحالت جهات التحقيق المصرية بالقاهرة معلمة مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل مواطنين اثنين عمدًا وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، بعد قيادتها سيارتها في حالة سكر شديد.

وقع الحادث مساء الأحد، على كورنيش المعادي، حين دهست المتهمة، المعروفة بحروف “م. ع” (35 عامًا)، مجموعة من المارة أثناء محاولتها الفرار من موقع تصادم أولي.

وأظهر تقرير النيابة أن المتهمة كانت بحوزتها مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتسببت خطأ في وفاة “ن. س” (42 عامًا) و”س. م” (28 عامًا)، كما أصيب 9 أشخاص آخرين، بينهم طفلان (6 و8 سنوات) بإصابات بالغة، بما في ذلك كسور وجروح قطعية. وأكد الطب الشرعي وجود نسبة كحول 1.8 جرام/لتر في الدم وآثار حشيش في البول.

بدأت الواقعة بتصادم السيارة (مرسيدس سوداء) مع دراجة نارية، ثم انحرفت المتهمة لتدهس المارة، قبل أن توقفها دورية مرور بعد مطاردة استمرت 500 متر، وحاولت الهرب لكن شهودًا ساعدوا في السيطرة عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أنكرت تعاطي المخدرات، إلا أن التحليل أثبت العكس، مما دفع النيابة لإحالتها دون كفالة.

وزارة الدفاع التركية تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية طراز “سي-130” على الحدود بين أذربيجان وجورجيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصرع عدد من العسكريين الأتراك جراء تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز “سي 130” على الحدود بين أذربيجان وجورجيا.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة: “رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا”.

وأضاف أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز “سي-130” تابعة لسلاح الجو التركي، على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها من أذربيجان إلى تركيا.

وجاء في بيان الوزارة: “طائرة نقل عسكرية من طراز (سي-130) تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا من أذربيجان، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية.”

وأوضحت الوزارة أن فرق الإنقاذ التركية تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية في كل من جورجيا وأذربيجان للوصول إلى موقع الحادث، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا.

وكانت قناة “إيميدي” الجورجية قد أفادت في وقت سابق بتحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية في المنطقة ذاتها، قبل أن تؤكد وزارة الدفاع التركية لاحقاً أن الطائرة المنكوبة هي طائرة شحن من طراز “سي-130”.

وأكدت المصادر الإعلامية أن الحادث وقع في منطقة جبلية نائية، ما يُصعّب عمليات الإنقاذ والوصول إلى موقع التحطم، فيما لم تُعلن أنقرة بعد عن أسباب الحادث أو عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.

تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا كانت متجهة لإغاثة متضرري إعصار “ميليسا”

تحطمت طائرة صغيرة، اليوم الاثنين، في مدينة كورال سبرينغز بولاية فلوريدا، كانت متجهة إلى جامايكا للمشاركة في جهود الإغاثة بعد إعصار “ميليسا”.

وأوضح متحدث باسم أحد المطارات المحلية أن الطائرة من طراز “بيتشكرافت كينغ إير” مزودة بمحركين توربينيين، أقلعت من مطار “فورت لودرديل” للأعمال في الساعة 10:14 صباحًا، قبل أن تتحطم بعد دقائق قليلة في بركة صناعية بأحد أحياء كورال سبرينغز.

وأظهر تقرير صادر عن سلطات المدينة أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:19 صباحًا، فيما أظهرت اللقطات الجوية أضرارًا لحقت بسياج وأشجار عدة في فناء منزل قبل أن تسقط الطائرة في البركة. ولم تصدر السلطات المحلية حتى الآن أي تفاصيل حول عدد الضحايا أو حالتهم.

ويذكر أن إعصار “ميليسا”، المصنف من الفئة الخامسة، ضرب أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي جزيرة جامايكا، متسببًا بفيضانات واسعة النطاق وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى مصرع 28 شخصًا، وفق إعلان رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس. كما امتد تأثير الإعصار إلى كوبا وجمهورية الدومينيكان وهاييتي وعدد من جزر الكاريبي الصغيرة.

الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال “ByHeart” بعد إصابات محتملة بالتسمم الوشيقي

أعلنت شركة ByHeart الأمريكية، ومقرها مدينة ريدينغ بولاية بنسلفانيا، عن سحب طوعي عاجل لدفعتين من حليب الأطفال بعد اكتشاف محتمل لبكتيريا خطيرة يُشتبه بارتباطها بإصابة عدد من الرضع بالتسمم الوشيقي في الولايات المتحدة.

وجاء القرار عقب إخطار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حول تحقيق موسّع في تفشي التسمم الوشيقي بين الأطفال حديثي الولادة.

وأبلغت الإدارة الشركة في 7 نوفمبر عن 83 حالة إصابة منذ أغسطس 2025، من بينها 13 حالة لأطفال تناولوا حليب “ByHeart” وأُدخلوا المستشفى في عشر ولايات أمريكية، من بينها أريزونا وكاليفورنيا وتكساس وبنسلفانيا.

ويشمل السحب دفعتين من منتج ByHeart Whole Nutrition Infant Formula برمزي الإنتاج 251261P2 و251131P2، وتاريخ انتهاء صلاحية 1 ديسمبر 2026، ورقم المنتج العالمي 5004496800.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنه لم يتم تأكيد أي صلة مباشرة بين المنتج والمرض حتى الآن، لكن اختبارات أجريت في ولاية كاليفورنيا كشفت وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في علبة من الحليب استخدمها أحد الأطفال المصابين.

وأوضحت الشركة أن عملية السحب تأتي احترازية بالكامل، مؤكدة أنه لم يثبت وجود تلوث في منتجاتها. وقالت ميا فانت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: “سلامة كل رضيع يستخدم حليبنا هي أولويتنا القصوى. رغم عدم وجود أي تأكيد على التلوث، يعكس السحب الطوعي التزامنا بالشفافية وسلامة الأطفال”.

ونصحت الشركة المستهلكين بالتوقف عن استخدام الدفعات المحددة والتحقق من رمز الإنتاج وتاريخ الانتهاء أسفل العبوة.

مصر.. إصابة 27 سائحًا روسيًا في حادث تصادم مروع على الطريق الساحلي برأس غارب

تعرض 39 شخصًا للإصابة في حادث اصطدام حافلة سياحية بشاحنة على الطريق الساحلي بين رأس غارب والزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر صباح الثلاثاء، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، هم سائق الأتوبيس وشخص آخر كان يستقل سيارة سياحية.

وأوضحت المصادر الطبية أن المصابين يضمون:

27 سائحًا روسيًا

7 فنلنديين

2 ليتوانيين

3 مصريين (بينهم المرشد السياحي وسائق الأتوبيس)

سائق الشاحنة

وأظهرت التحقيقات الأولية أن واجهة الأتوبيس تضررت بالكامل نتيجة الاصطدام المباشر بالشاحنة، ما تسبب بإصابات بالغة خاصة للركاب في المقاعد الأمامية.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، مع وضع بعض الحالات تحت الملاحظة نظرًا لخطورة إصاباتها. كما تم إبلاغ السفارات الأجنبية المعنية لتقديم المساعدة القنصلية للمتضررين.

وتواصل نيابة رأس غارب التحقيق في الحادث، من خلال معاينة موقع التصادم، فحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود وسائقي المركبات الأخرى. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناجمًا عن فقدان التركيز أو السرعة الزائدة، إلا أن السبب الدقيق لم يتحدد بعد.

وفاة المقاتل البرازيلي الشهير “بيبي” في سجن أمريكي

أعلنت وسائل الإعلام البرازيلية أن المقاتل السابق في بطولة القتال النهائي UFC، غودوفريدو كاسترو المعروف باسم “بيبي”، عثر عليه ميتًا داخل أحد السجون في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كان موقوفًا منذ يوليو الماضي على خلفية اتهامات بالعنف المنزلي ضد زوجته سيمارا ميلو، وفق ما أفاد موقع R7 Esportes.

ولم تعلن السلطات الأمريكية بعد عن سبب الوفاة، فيما أكدت مصادر قانونية أن عائلة كاسترو أُبلغت رسميًا بالحادثة.

المقاتل البالغ من العمر 38 عامًا اشتهر بمشاركته في برنامج The Ultimate Fighter Brazil، وخاض 12 نزالًا في بطولة UFC ضمن فئة وزن الريشة.

وأشار التقرير إلى أن مسيرته انقلبت رأسًا على عقب خلال عام 2025 بعد تورطه في قضية عنف أسري انتهت بسجنه، إذ أُدين بمحاولة خنق زوجته ومنعها من الاتصال بالشرطة. وتم تحديد كفالة مالية بقيمة 120 ألف دولار، غير أنه بقي قيد الاحتجاز حتى وفاته.

وفاة مشجعين خلال نهائيات رابطة محترفي التنس في تورينو

شهد اليوم الثاني من نهائيات رابطة محترفي التنس في تورينو، إيطاليا، وفاة مشجعين اثنين نتيجة تعرضهما لوعكة صحية مفاجئة يوم الاثنين الماضي.

وكان عمر الضحيتين 70 و78 عامًا، حيث تعرض الأول لسوء حالة صحية صباحًا أمام Fan Village، بينما شعر الثاني بمضاعفات صحية أثناء متابعة مباراة الفردي بين لورينزو موزيتي وتايلور فريتز على المدرجات.

تدخلت فرق الإسعاف الطارئة 118 على الفور، محاولين إنقاذ حياتهما عبر عمليات الإنعاش، ونُقلا إلى مستشفى Molinette في حالة حرجة، لكنهما فارقا الحياة بعد وقت قصير من وصولهما. وأكدت السلطات أن الحادثتين غير مرتبطتين ببعضهما البعض.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات رابطة محترفي التنس تُقام من 9 إلى 16 نوفمبر 2025، بمشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم، وتعد من أبرز البطولات في نهاية الموسم.