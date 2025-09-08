أحداث مأساوية واحتجاجات وانقطاعات تقنية حول العالم

شهدت دول عدة حول العالم، اليوم الاثنين، سلسلة من الأحداث المأساوية والمثيرة للجدل، بدأت في نيبال بمقتل 17 شخصاً وإصابة 145 آخرين خلال احتجاجات واسعة ضد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في كاتماندو، وفي إندونيسيا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بانهيار مفاجئ لقاعة مدرسة إسلامية في جاوة الغربية، بينما قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان في ألمانيا إثر حريق سيارة كهربائية، وفي أستراليا، أصدرت محكمة حكماً بالسجن المؤبد على امرأة لتسميمها أربعة من أقارب زوجها بفطر قاتل، في حين تسبب انقطاع كابلات البحر الأحمر في تعطيل الإنترنت عبر آسيا والشرق الأوسط، مؤثراً على خدمات الاتصالات والإنترنت السحابي، وعلى الصعيد الديني، نفى الأزهر الشريف شائعات تردي صحة شيخ الأزهر أحمد الطيب، مؤكداً نشاطه المستمر على الساحة الداخلية والدولية، كما انتهت الأزمة في مصر المتعلقة بالإيراني أمير الموسوي، الذي سيغادر البلاد بعد احتجازه مؤقتاً بمطار القاهرة لأسباب أمنية روتينية، وهو محلل سياسي إيراني سابق يحمل الجنسية العراقية.

نيبال.. مقتل 17 شخصاً وإصابة 145 باحتجاجات ضد حجب مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت العاصمة النيبالية كاتماندو، يوم الاثنين، مواجهات دامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف للاحتجاج على قرار حكومي يقضي بحجب أغلب منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإكس ويوتيوب.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 145 آخرين، بينهم 28 من عناصر الشرطة، وفق ما أعلن المسؤول الأمني شيخار خانال.

وأوضحت تقارير طبية أن ستة من الضحايا توفوا في مستشفى بير، بينما توفي اثنان في المستشفى المدني، واثنان آخران في مستشفى “كيه.إم.سي”، فيما يتلقى باقي المصابين العلاج في ستة مستشفيات مختلفة بالعاصمة.

الاحتجاجات، التي أطلق عليها اسم “مظاهرة جيل زد”، تحولت إلى صدام مباشر مع قوات الأمن بعدما تقدم المتظاهرون نحو مبنى البرلمان متجاوزين الحواجز والأسلاك الشائكة، وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لكن الحشود تمكنت من اقتحام المجمع، ما دفع القوات إلى فتح النار.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالقرار الحكومي، من بينها: “أوقفوا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي وأوقفوا الفساد وليس مواقع التواصل الاجتماعي”، ملوحين بالأعلام الوطنية.

وفي أعقاب هذه الأحداث، أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال حول البرلمان وأمانة الحكومة والمنزل الرئاسي وأجزاء رئيسية من كاتماندو، مؤكدة أن نحو 24 منصة تواصل اجتماعي لم تلتزم بالتسجيل الرسمي رغم الإخطارات المتكررة، ما أدى إلى حجبها منذ الأسبوع الماضي.

بينما واصلت منصات مثل “تيك توك” و”فايبر” وثلاث تطبيقات أخرى عملها بشكل طبيعي بعد تسجيلها لدى السلطات، لا يزال حجب المنصات الكبرى يثير موجة غضب واسعة في الشارع النيبالي، وسط مخاوف من اتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار.

إندونيسيا: مصرع أربعة وإصابة العشرات بانهيار قاعة مدرسة إسلامية في جاوة الغربية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح إثر انهيار مبنى في مدرسة داخلية إسلامية بقرية سوكاماكامور، في ضاحية بوجور التابعة لإقليم جاوة الغربية بإندونيسيا.

وبحسب السلطات، كان نحو 150 شخصًا مجتمعين في القاعة المكونة من طابقين لحضور جلسة لتلاوة القرآن الكريم، عندما انهار المبنى بشكل مفاجئ. وأكدت إدارة الكوارث المحلية إصابة نحو 84 شخصًا، معظمهم إصاباتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح مدير المدرسة ومالك القاعة أن المبنى كان حديث البناء، حيث بدأ تشييده في أبريل الماضي وافتتح قبل نحو شهرين فقط، مشيرًا إلى أن تجاوز عدد المشاركين للقدرة الاستيعابية قد يكون سببًا محتملاً للانهيار.

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق رسمي لمعرفة أسباب الحادث، وسط مطالبات الأهالي بمحاسبة المقصرين وضمان سلامة المباني العامة، خاصة تلك التي تستقبل تجمعات كبيرة.

وتواجه إندونيسيا تحديات متعلقة بمعايير البناء والسلامة العامة في بعض المناطق، خاصة مع النمو السكاني السريع والافتقار إلى الرقابة الهندسية الدقيقة.

ألمانيا: مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلان جراء حريق في سيارة كهربائية

شهدت مدينة شفيرته غربي ألمانيا حادثاً مأساوياً أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، إثر اشتعال النار في سيارة كهربائية، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأكدت السلطات أن الحادث وقع عندما ارتطمت السيارة بشجرة بشكل مفاجئ أثناء محاولة السائق تجاوز مركبة أخرى، ما أدى إلى فقدانه السيطرة وانحراف السيارة نحو الشجرة، مما تسبب في اندلاع الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وطفلين كانا على متنها، ووفق التحقيقات الأولية، لم تُفصح الشرطة بعد عن التفاصيل الكاملة للحادث، وسط استمرار التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة لاندلاع النيران بهذه السرعة.

محكمة أسترالية تصدر حكم السجن المؤبد على امرأة لتسميمها 4 من أقارب زوجها بفطر قاتل

أصدرت محكمة أسترالية، الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على إيرين باترسون، بعد إدانتِها بقتل 3 أشخاص ومحاولة قتل آخر، باستخدام فطر “قبعة الموت” السام. وحددت المحكمة فترة غير قابلة للإفراج المشروط لمدة 33 عامًا.

وأدينت باترسون بتسميم أربعة من أقارب زوجها السابق خلال وجبة غداء من فطائر بيف ويلينجتون، شملت الضحايا دون باترسون، جيل باترسون، وشقيقة جيل، هيذر ويلكينسون. كما حاولت قتل زوج هيذر، إيان ويلكينسون، الذي قضى أسابيع في المستشفى.

ووصف القاضي كريستوفر بيل من المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا جرائم باترسون بأنها “خيانة هائلة للثقة”، مشيراً إلى خطورة الطريقة التي استهدفت بها الأسرة باستخدام مادة سامة في وجبة مألوفة.

انقطاع كابلات البحر الأحمر يتسبب في تعطيل الإنترنت عبر آسيا والشرق الأوسط

أفادت مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت بحدوث انقطاع واسع النطاق في خدمات الإنترنت بعد أعطال متعددة في الكابلات البحرية الممتدة عبر البحر الأحمر، ما أثر على عدة دول في آسيا والشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات اضطرابات في شبكات شركات الاتصالات مثل “اتصالات” و”دو” بالإمارات، مؤكدة اتساع نطاق تأثير الحادثة. وأشارت التقارير إلى أعطال مركزة قرب سواحل جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة “مايكروسوفت” أن مستخدمي منصتها السحابية “أزور” قد يواجهون بطء في استجابة الشبكة وانقطاعات متفرقة، مؤكدة أنها أعادت توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة لضمان استمرار الخدمة بشكل جزئي، مع توقع استمرار تأثير الأداء على المسارات المتأثرة.

الأزهر ينفي شائعات عن صحة شيخ الأزهر أحمد الطيب ويؤكد نشاطه المستمر

نفى مصدر مطلع بالأزهر الشريف ما تردد مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تردي حالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة جداً.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد” أن الشائعات جاءت كرد فعل على منشورات تضمنت دعوات بالشفاء العاجل للإمام الأكبر، مما أثار لبساً لدى بعض المتابعين حول حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أن الإمام الطيب شارك يوم الأربعاء الماضي في الاحتفال الكبير بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من كبار المسؤولين وعلماء الأزهر، حيث ألقى كلمة تناولت المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعت إلى الوحدة الإسلامية، بالإضافة إلى نداء إنساني عاجل بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن شيخ الأزهر استقبل أيضاً رئيس تحرير جريدة الأهرام، الأستاذ أمجد منير، في لقاء بحث أوجه التعاون بين الأزهر والمؤسسة في نشر الخطاب الوسطي، ومواجهة التطرف، وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة.

وأكد المصدر أن هذه المشاركات واللقاءات تعكس النشاط المكثف والمستمر للإمام الأكبر على الصعيدين الداخلي والدولي، مشدداً على أن كل ما يُنشر من شائعات حول صحته لا أساس له من الصحة، وأن دعوات المتابعين كانت تعبيراً عن المحبة والتقدير فقط.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشخصيات العامة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

مصر توضح مصير الإيراني أمير الموسوي بعد احتجازه في مطار القاهرة

كشفت مصادر مصرية عن انتهاء أزمة الإيراني أمير الموسوي، الذي يحمل الجنسية العراقية، بعد تعذر دخوله الأراضي المصرية منذ الأحد الماضي، مؤكدة أنه سيغادر مساء اليوم عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية العمانية إلى بغداد، لينهي بذلك جدلاً واسعاً أثاره غيابه.

وأوضحت المصادر أن الموسوي كان قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي بدعوة رسمية من مركز “الفارابي للدراسات السياسية والتنموية”، حيث كان من المقرر أن يشارك في نشاط بحثي، لكنه واجه صعوبة في الدخول بسبب استخدامه جواز سفر عراقي رغم حصوله على الموافقة الأمنية وتأشيرة الدخول، ما استدعى احتجازه مؤقتاً للتحقيق.

وأثار اختفاؤه تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بيان على حسابه الرسمي في منصة “إكس” طالب بكشف مصيره، فيما روجت وسائل إعلام عراقية وإخوانية أنباء عن اعتقاله لأسباب سياسية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الموسوي “ليس دبلوماسياً إيرانياً حالياً”، وأنه حاول دخول مصر بجواز سفر عراقي، مشيراً إلى أن طهران تابعت القضية دون أن تكون له صفة رسمية.

ونفت السلطات المصرية وجود أي اعتقال سياسي، موضحة أن ما جرى جاء في إطار الإجراءات الأمنية الروتينية، وأن السماح له بالمغادرة تم بعد إنهاء التحقيقات اللازمة.

ويُذكر أن أمير الموسوي، المولود في النجف عام 1957، عمل ممثلاً ثقافياً في عدة سفارات إيرانية، بينها بروكسل والخرطوم والجزائر، كما شغل منصب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران، ويُعرف بظهوره الإعلامي المتكرر كمحلل سياسي مدافع عن سياسات طهران ومنتقد للولايات المتحدة وإسرائيل.