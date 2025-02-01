أحد «أعمدة الدراما السعودية».. الحزن يعمّ الوسط الفني لرحيل فنان كبير

عمّ الحزن في الوسط الفني بالسعودية، بعد وفاة الفنان القدير محمد الطويان، عن عمر ناهز 79 عاما.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آب الشيخ صورة الفنان القدير، معلقا عليها بالقول: “رحم الله الفنان الكبير محمد الطويان، عزائي لعائلته الكريمه ولجميع محبيه إنا لله وإنا إليه راجعون”،كما نعاه “العديد من نجوم الفن، معربين عن تعازيهم لعائلته، داعين له بالرحمة ولعائلته بالصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنان “محمد الطويان”، من مواليدد (9 مايو 1945– 31 يناير 2025)، ممثل ومؤلف وفنان تشكيلي سعودي، حصل على جائزة “المسرح والفنون الأدائية” من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة 2024، وبدأ التمثيل من خلال السهرات والمسلسلات التلفزيونية ما بين الأعوام 1965–1974، وفي عام 1982 لعب دور حظيظ في مسلسل السعد وعد، وفي عام 1985 شارك في مسلسل عودة عصويد، كما شارك في عشر مواسم متسلسلة من مسلسل “طاش ما طاش”، وفي مسلسلات “غشمشم” 2009، “سلفي”، “لعبة الكبار”، و”مكان في القلب”، وتجربة سينمائية تجسدت في فيلم “مندوب الليل”.

#محمد_الطويان

الي جنان الخلد

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/p0gWBAwVav — فايز المالكي (@fayez_malki) January 31, 2025

رحم الله الفنان الكبير -ابوفراس –#محمد_الطويان وغفر له واسكنه فسيح جناته واموات المسلمين …

عزائي لعائلته الكريمه ولجميع محبيه ..

إنا لله وإنا إليه راجعون… pic.twitter.com/JbQQxJKCRS — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) January 31, 2025

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمهم واغفر لهم والهم محبينهم وذويهم الصبر والسلوان.. #ناصر_الصالح#محمد_الطويان في ذمة الله pic.twitter.com/I9ZiCxh6Qr — الهام علي (@elhamali85) January 31, 2025

رحم الله الفنان الكبير محمد الطويان … عزائي لعائلته الكريمه ولجميع محبيه إنا لله وإنا إليه راجعون… pic.twitter.com/XLbkGv86Wz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 31, 2025