أحزاب سياسية تدعو إلى احترام إرادة الشارع الليبي

أعلنت عدد من الأحزاب والكيانات السياسية دعمها الحراك الشعبي، ودعت إلى احترام إرادة الشارع الليبي.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت الأحزاب السياسية الليبية أنها تتابع عن كثب التطورات المتسارعة المتعلقة بالانسداد السياسي والموقف الشعبي الذي عبر عنه عموم الشعب في مختلف الميادين والساحات الذي خرج يُعبر عن سُخطه ورفضه الاستمرار في هذا الوضع المتأزم، وارتهان قراره لدى أجسام تآكلت شرعيتها، وانتهت بخروج الشعب الليبي عليها.

وأكد البيان أنه لا مناص من احترام إرادة الشعب الليبي وملايين الناخبين الليبيين وتنفيذ مطالبهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن، وأن تجاهل الإرادة أو الاستهانة بها تعد خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر.

وأضاف البيان: “ندرك تماما مدى المعاناة التي يعيشها المواطن الليبية، وحالة الضنك والبؤس التي انتهى إليها، وإننا نقف مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، وإننا نراه ليس ببعيد، حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم”.

وحمَّل البيان مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة عن الفشل الذي انتهت إليه البلاد بعجزهما عن إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتاً إلى أن الشعب الليبي غير نادم على إنهاء دورهم، وفقاً لنص البيان.

كما أعلنت الأحزاب عن رفضها التام لجميع التدخلات الدولية السلبية في الأزمة الليبية، ومن ذلك محاولات الاملاء وإن جاءت في شكل تصريحات أو مقترحات، وحمَّلتها مسؤولياتها القانونية والدولية، مؤكدة على ضرورة وجود حكومة موحدة تُشرف على إجراء الانتخابات، معلنة رفضها بشكل قاطع أي آلية دولية في إدارة الموارد المالية الليبية ودعت المؤسسات الليبية إلى ضرورة رفع كفاءة إدارة الأموال الليبية وتوظيفها في رفع مستوى الحياة والمعيشة لجميع المواطنين من خلال التنمية المكانية الشاملة والمستدامة وإنهاء حالة الفساد المستشري بكل الوسائل.

وحثت الأحزاب المجلس الرئاسي على تحمل المسؤولية تجاه مهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب الليبي.

ووقع على البيان كل من: