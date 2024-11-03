أحكام بإعدام 3 مواطنين في السعودية والكويت

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، “تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي في منطقة مكة المكرمة”.

وقالت الداخلية في بيان: “أقدم فيصل بن عبث بن عبد الله الخراص العتيبي سعودي الجنسية، على قتل فؤاد بن مطلق بن جهز الروقي “سعودي” بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما”.

وأضافت “أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة”.

وقال البيان: “بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وذكرت أنه “تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بمنطقة مكة المكرمة”.

وشددت وزارة الداخلية على “حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة”، محذّرة “كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

وفي اكتوبر الفائت، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل “الإعدام” بأحد الجناة في منطقة الجوف ومواطن سعودي، كما أعلنت السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد يحمل الجنسية السورية، في منطقة الجوف، لقيامه بتهريب المخدرات إلى المملكة.

الكويت.. صدور حكم بإعدام مصري وكويتي مدانين في قتل مبارك

أيدت محكمة “التمييز” في الكويت اليوم، “حكم محكمة الاستئناف بإعدام المدانين الأول كويتي والثاني مصري في قضية قتل المواطن مبارك الرشيدي، بعد ثبوت ارتكاب الجريمة”.

وكانت “وزارة الداخلية أعلنت في 25 مايو 2023 “عثورها على جثة المواطن مبارك الرشيدي بعد أسابيع من اختفائه في بر كبد، وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أنه “تعرض للقتل، وتم إخفاء جثته في بر السالمي”، وأحيل المتهمين بقتله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الجنايات، واعترف المتهم الأول بأنه أقدم على ضرب الرشيدي، وساعده المتهم الثاني في محاولة إخفاء معالم الجريمة، ونقل الجثة إلى منطقة السالمي”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

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