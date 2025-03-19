أحمد كراوع: سنواجه منتخب متطور ونطالب من جماهيرنا المساندة والدعم

قال نجم وقائد المنتخب الوطني أحمد كراوع، في المؤتمر الصحفي التي عقد بمدينة بنغازي قبل موقعة الغد التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الأنغولي، إن مباراة الغد مباراة مهمة، وأضاف: “سنواجه فيها منتخب محترم ومتطور في الفترة الأخيرة مثل المنتخب الأنغولي، إن شاء الله نكونوا في يومنا ونفرحوا الشعب الليبي بالكامل”.

وعن تحضيرات المنتخب الماضية، تحدث كراوع قائلا: “حضرنا للمباراة بشكل أكثر من ممتاز، وجاهزين بدنياً وذهنياً للمواجهة”.

وفي ختام حديثه وجه نجم المنتخب الوطني الدعوة للجماهير الليبية بشكل عام، وجماهير مدينة بنغازي بشكل خاص لمساندة ودعم المنتخب الوطني من المدرجات في هذا اللقاء الهام.