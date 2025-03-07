أمطار غزيرة مصحوبة بـ«الرعد».. متى يبدأ الاستقرار؟

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن وجود “فرصة لسقوط أمطار جيدة، الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، قد تكون غزيرة على بعض الأماكن مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية.

وأوضح المركز أنه، “تشهد مناطق الشمال الشرقي، تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، اعتبارا من مساء اليوم وغدا نهارا”.

وختم المركز الوطني للأرصاد بالإشارة إلى أنه “تنقشع السحب الممطرة تدريجيا من هذه الليلة على المناطق الغربية لتعود الأجواء للاستقرار بداية من يوم الغد السبت”.