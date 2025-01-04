أخطاء شائعة في «المطبخ» قد تسبب أمراضاً خطيرة.. احذرها!

حذر خبراء صحة حول العالم، ‘من أخطاء شائعة يقوم بها الكثير منا في المطبخ، قد تهدد الصحة”، لافتين إلى ان “المطبخ قد يكون موطنا للعديد من الجراثيم التي تسبب أمراضا خطيرة”.

ووفق صحيفة “ذا صن”، “حذر الخبراء من أن المطبخ قد يصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والنوروفيروس، التي تؤدي إلى أعراض مثل التقيؤ والتشنجات المعدية”.

ووفق الخبراء، “لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الطعام، هناك أخطاء شائعة في المطبخ يجب تجنبها، وهي:

1. استخدام لوح التقطيع الخاطئ: يجب استخدام لوح تقطيع منفصل للحوم النيئة عن الخضروات والفواكه لتجنب انتقال البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ويُنصح أيضا بتنظيف اللوح جيدا بالماء الساخن والصابون بين الاستخدامات.

2. تذوق الطعام باستخدام الملعقة نفسها: تجنب استخدام الملعقة نفسها لتذوق الطعام عدة مرات، حيث يمكن أن تنقل البكتيريا من فمك إلى الطعام. واستخدم ملعقة نظيفة في كل مرة أو اسكب كمية صغيرة في طبق لتذوقها بشكل آمن.

3. عدم استبدال إسفنجة تنظيف الأطباق بانتظام: تعد الإسفنجة بيئة مثالية لنمو البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا إذا لم يتم استبدالها بانتظام، ويوصي الخبراء بتغيير الإسفنجة كل أسبوع أو تعقيمها بين الاستخدامات.

4. “قاعدة الخمس ثواني”: يقول الخبراء إن القاعدة الشائعة التي تقول إنه يمكن تناول الطعام الذي سقط على الأرض إذا تم التقاطه في غضون خمس ثوان، غير صحيحة، فالبكتيريا قد تنتقل فورا إلى الطعام عند ملامسته للأرض. لذا، من الأفضل التخلص منه بدلا من المخاطرة.

5. إهمال غسل اليدين: يعد غسل اليدين من أسهل الطرق للحد من انتشار البكتيريا والفيروسات.ط، ويجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع الطعام.

6. تجاهل نظافة عبوات التوابل: إن علب التوابل قد تكون من أكثر الأماكن تلوثا في المطبخ، فبعد التعامل مع اللحوم النيئة، تأكد من غسل يديك جيدا قبل استخدامها.

7. ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة: يجب عدم ترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، لتجنب نمو البكتيريا بسرعة، ما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

8. تخزين الطعام بطريقة غير صحيحة: يجب تخزين بقايا الطعام في حاويات محكمة الإغلاق أو تغطيته بشكل جيد لتجنب تلوثه بالبكتيريا المحمولة جوا، وعند إعادة تسخين الطعام، تأكد من تسخينه جيدا.