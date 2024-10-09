«أدرعي» يحصي حصيلة هجمات الساعات الماضية في لبنان وغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة أكثر من 230 هدفا خلال 24 ساعة في كل من لبنان وغزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش إفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة تليغرام بأن “الجيش نجح في القضاء على عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان فضلا عن قصف منصات لإطلاق الصواريخ ووسائل قتالية مختلفة منها الصواريخ المضادة للدروع”.

وأضاف أدرعي أن “الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة لافتا إلى القضاء على عدد من أفراد الفصائل المقاتلة في القطاع من خلال الاشتباكات والقصف الجوي”.

وذكر أنه تم العثور في غزة على “وسائل قتالية بما في ذلك القنابل اليدوية والبنادق من طراز كلاشينكوف ودمرت بنى تحتية ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية التي كانت معبأة وجاهزة للإطلاق باتجاه دولة إسرائيل”.

وتابع: “كما هاجم سلاح الجو حوالي 185 هدفا لحزب الله في لبنان، ونحو 45 هدفا لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا العناصر والبنى التحتية العسكرية والمباني العسكرية ومواقع الاستطلاع ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية ومخازن الأسلحة”. وشدد على أن قوات الجيش “مستعدة هجوميا ودفاعيا على الجبهات كافة”

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بمقتل 16 فلسطينياً، بينهم 9 من عائلة واحدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وعلى مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن جثث 9 أفراد من عائلة واحدة انتشلت بعد استهداف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في حي الشجاعية، مشيرة إلى نقلها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت الوكالة أنه تم انتشال جثث ثلاثة قتلى آخرين، بينهم طفل، إضافة إلى عدد من المصابين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات، موضحة أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وذكرت الوكالة أنه مع ساعات الفجر الأولى انتشلت الفرق الطبية جثث أربعة قتلى، من تحت أنقاض منزل في مخيم البريج، بعد استهدافه بغارة جوية.

وأفادت بأن انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي إسرائيلي دوت في أحياء مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيَّرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غربي المدينة.